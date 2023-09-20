В Барнауле ищут водителя, сбившего насмерть 7-летнего ребёнка - ГОРНЯК22

Преступника разыскивает ГИБДД.

Источник фото: Госавтоинспекция Барнаула

Госавтоинспекция города ищет мужчину 1983 года рождения, который скрылся с места смертельного ДТП. В данный момент он может передвигаться на автомобиле «Нива» белого цвета с госномером Е822СУ54.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 19 сентября, в Борзовой Заимке. Водитель сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, после чего бросил автомобиль «Тойота» и убежал пешком.

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