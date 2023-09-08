ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
СМИ: бортпроводницу задержали за неадекватное поведение в московском Шереметьево
Новости Алтай
Алтайская ясновидящая увидела, когда и как закончится СВО на Украине
Новости Алтай
Сразу три бабьих лета ожидается этой осенью в России
Новости Алтай
Что сказала алтайская ясновидящая о СВО и согласны ли с ней другие экстрасенсы
Новости Алтай
Горняк22: Илон Маск нанес Киеву смертельный удар: CNN раскрыли потрясающие подробности
Новости Алтай
Горняк22: За рекламу в почтовых ящиках в жилых домах будут штрафовать

Коллекция категорий

Бизнес107 News
Здоровье105 News
Новости Алтай760 News
Новости Горняк155 News
Образование114 News
Общество215 News
Объявления73 News
Политика173 News
Спорт138 News
Платим за интересные новости!
объявления

В Барнауле женщина на белом «Лексусе» сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

ГОРНЯК2201 mins

ДТП произошло неподалеку от перекрестка улиц Малахова и Власихинской.

Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения. Хорошо видно, как пешеходы стоят, ожидая зеленый сигнал светофора. Дождавшись, начинают переходить дорогу. Но белый «Лексус» не реагирует на запрещающий сигнал, влетает на пешеходный переход и сбивает ребенка. За рулем автомобиля находилась женщина 1961 года рождения. Мальчика госпитализировали. Проводится проверка.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News