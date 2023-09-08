В Барнауле женщина на белом «Лексусе» сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

ДТП произошло неподалеку от перекрестка улиц Малахова и Власихинской.

Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения. Хорошо видно, как пешеходы стоят, ожидая зеленый сигнал светофора. Дождавшись, начинают переходить дорогу. Но белый «Лексус» не реагирует на запрещающий сигнал, влетает на пешеходный переход и сбивает ребенка. За рулем автомобиля находилась женщина 1961 года рождения. Мальчика госпитализировали. Проводится проверка.

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