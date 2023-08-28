В Барнауле легковушка и трамвай не поделили дорогу на проспекте Строителей
Фото: "Инцидент Барнаул"
Машина столкнулась с трамваем при повороте. После ДТП они встали на дороге перед ж/д мостом. Обстоятельства аварии пока неизвестны
Утром 28 августа в Барнауле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая, сообщает “Инцидент Барнаул” в Telegram -канале.
Авария случилось перед ж/д мостом на проспекте Строителей. Легковушка и трамвай не поделили дорогу на перекрестке и столкнулись.
В настоящее время информации о пострадавших нет.
Ранее стало известно, что ДТП на трассе у села Баюновские Ключи собрало многочасовую пробку. По словам очевидцев, проезд стал свободным только ближе к 22 часам.