В Барнауле маршрутка сбила велосипедиста на перекрестке

Фото: t.me/barnaul22official

ДТП произошло на пешеходном переходе. О состоянии пострадавшего неизвестно. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии

Вечером 7 сентября в Барнауле на перекрестке улиц Шумакова и Балтийской пострадал велосипедист, сообщили очевидцы в группе Barnaul 22 во “Вконтакте”.

На фото с места аварии видно, что на аварийке стоит маршрутка №47, рядом с ней лежит велосипед. По словам свидетелей, велосипедист жив.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в Барнауле под мостом столкнулись Lada и трактор .

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