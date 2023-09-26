В Барнауле на одном из пожаров погибла женщина

Утром 26 сентября в Барнауле огонь охватил два многоквартирных дома. Избежать трагедии не удалось – после ликвидации пламени в одном из помещений сотрудники МЧС обнаружили тело женщины.

Пожар начался на Павловском тракте, где загорелась квартира на 5-ом этаже 9-этажного дома. Из задымленных помещений самостоятельно вышли 10 человек, один из жильцов был спасен звеном газодымозащитников.

Пожар удалось оперативно ликвидировать на площади порядка 30 кв.м. Однако было уже поздно – на месте возгорания найдена погибшая горожанка.

К ликвидации огня привлекли 8 человек личного состава, 2 автоцистерны и автолестница. Причина воспламенения уточняется.

Второй пожар произошел на улице Антона Петрова, где загорелась квартира на 3-ем этаже 5-этажного жилого дома. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 16 человек, в том числе 4 ребенка. Пожар был ликвидирован на небольшой площади в 4 кв.м, обошлось без жертв.

В ходе тушения задействовано 9 пожарных, 2 автоцистерны и автолестница. По предварительной версии дознавателей госпожнадзора, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

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