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В Барнауле отремонтировали 20 дорог частного сектора - ГОРНЯК22
20.09.2023

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В Барнауле отремонтировали 20 дорог частного сектора

ГОРНЯК2201 mins

В Барнауле завершили ремонт дорог в микрорайонах индивидуальной жилой застройки.

Работы проводились в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы». На эти цели из городского бюджета было выделено более 48 млн рублей.

Рабочие приступили к ремонту в начале июля. До середины сентября они заменяли дорожное полотно и укладывали асфальт, где раньше его не было.

Больше всего дорог отремонтировали в Октябрьском районе – 7 участков. Это: квартал 953А, улицы Верхгляденская, Депутатская, Ким, Приобская, переулок Горный и внутриквартальный проезд от улицы Школьной до улицы Водопроводной.

Пять дорог отремонтировано в Центральном районе: по улицам Придорожной, Краевой, Приречной, Полевой в селе Лебяжье и Промышленной в поселке Центральном. Еще четыре дороги сделано в Железнодорожном районе, это улица Путейская, Огородная, Рощинская и переулок Гетмановский.

Также отремонтированы по две дороги Ленинского и Индустриального района. Работы проведены по улице Озерной, Рябиновой в селе Гоньба, Петербургской в селе Власиха, а также по проезду Станкостроительный 2-ому.

В мэрии отмечают, что список дорог, которые отремонтировали по программе, формировался по заявкам горожан. Чтобы дорогу отремонтировали по указанной программе, жителям необходимо обращаться в администрацию своего района.

Почти на треть выполнены работы по возведению развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов

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