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В Барнауле появились два новых автобуса на маршрутах № 55 и 60

ГОРНЯК2201 минуты

26 сентября на линию городского общественного транспорта вышли еще два новых автобуса. Они будут курсировать по маршрутам № 55 и 60.

Технику приобрела компания «СолГри». Инвестиции пассажироперевозчика составили более 21 млн рублей.

Автобусы относятся к городскому классу, вместимость составляет 90 и 60 человек. Они оборудованы кондиционерами и современной системой отопления, что позволит обеспечить комфорт людям независимо от погоды за окном.

В транспорте 2023 года выпуска предусмотрены специальные места для маломобильных граждан и пассажиров с колясками, которые можно закреплять во время движения транспорта. Для безопасности установлены камеры заднего вида и видеонаблюдение в салоне с выходом на экран водителя.

В этом году это уже второй перевозчик, который приобрел новые автобусы для работы общественного транспорта. В июле три новых автобуса большой вместимости приобрела компания «Евробус-плюс» на маршруты №35 и 53.

В Барнауле выйдут на линию три новых автобуса большого класса

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