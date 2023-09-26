В Барнауле прошло совещание руководителей детских садов города

Сегодня на базе Центра развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района прошло совещание руководителей детских садов города. В совещании приняли участие председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, председатель комитета по образованию Андрей Муль, заместитель председателя комитета Наталья Михальчук, начальник отдела дошкольного образования Ирина Синенко, специалисты отделов и руководители дошкольных организаций. С приветственным словом к участникам обратился Александр Романенко : «От имени депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания хочется поздравить вас с профессиональным праздником. Профессия воспитателя – одна из самых необходимых, не только в крае, но и во всем мире, поскольку именно вы занимаетесь воспитанием и обучением подрастающего поколения. Понимая ответственность, которая лежит сегодня на системе образования, мы, органы государственной власти, настраиваемся на решение насущных проблем. Правительство Алтайского края старается поддерживать образование, консолидировано из краевого бюджета выделяется 200 миллиардов рублей на содержание, строительство, оснащение объектов образования и поддержку педагогов». Александр Романенко вручил награды краевого Парламента – Почетные грамоты и Благодарственные письма – 14 работникам дошкольного образования и поздравил педагогов с наступающим Днем дошкольного работника. Председатель комитета Андрей Муль поздравил с приближающимся профессиональным праздником и наградил ведомственными наградами 20 педагогов дошкольного образования. Затем с докладом выступила Ирина Синенко. Она рассмотрела с участниками итоги комплектования детских садов, вопрос перехода на федеральную образовательную программу, создание развивающей предметно-пространственной среды в помещениях и на территории детских садов. В своем докладе Ирина Синенко сделала акцент на том, что уже с сентября этого учебного года дошкольное образование стремится к единым стандартам. Программы детских садов во всех регионах России будут преимущественно одинаковыми. Также педагоги планируют приобщать детей к таким понятиям, как гуманизм, достоинство, справедливость, крепкая семья, патриотизм, единство народов России и другим базовым ценностям. В ходе совещания были рассмотрены итоги летней оздоровительной работы, последствия бездоговорного и безучетного потребления энергетических ресурсов, порядок принятия новой редакции Устава образовательной организации и ответственность руководителей в связи с превышением должностных полномочий.

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