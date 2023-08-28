В Барнауле сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи 14 шампуней из магазина

В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило сообщение от директора одного из супермаркетов о том, что неизвестные тайно похитили шампуни в количестве 14 штук. Сумма причинённого ущерба составила более 5 000 рублей.

Установлено, что злоумышленник, находясь в магазине, воспользовался отсутствием внимания со стороны персонала супермаркета и взял с витрины 14 флаконов с шампунем, положив их в черный пакет. После чего, не оплачивая товар и минуя кассовую зону, беспрепятственно покинул помещение.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый и нигде не работающий житель Новоалтайска 2002 года рождения. Молодой человек дал признательные показания. Похищенное имущество изъять не удалось, так как фигурант успел его продать неустановленным лицам.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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