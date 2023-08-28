В Барнауле спасли 13 человек, которые застряли ночью посреди Оби

Ночью 27 августа в Барнауле спасли людей, которые оказались посреди реки Обь, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Люди позвонили в службу спасения, поскольку у них сломался катер в районе Поселка Ильича и они не могли самостоятельно добраться до берега.

На помощь им выехали спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова и городских служб.

По прибытии спасатели выяснили, что на катере с 13 пассажирами сломался двигатель и они поставили судно на якорь посреди водоема. С помощью моторной лодки «Фаворит-470» они эвакуировали на берег троих женщин и семерых детей. Еще трое мужчин остались на катере ждать техническую службу помощи.

Все пассажиры чувствовали себя удовлетворительно. В результате происшествия никто не пострадал.

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