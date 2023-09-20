В Барнауле водитель насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе и сбежал - ГОРНЯК22

Трагедия произошла сегодня в 14:15 в городском посёлке Борзовая Заимка.

Ученица второго класса переходила дорогу по пешеходному переходу и вела рядом с собой велосипед. Как описывают очевидцы, водитель летел со скоростью примерно 90 километров в час по встречке, он на полной скорости сбил ребёнка. После столкновения сбежал в лес, бросив машину в кустах. На место аварии прибыли две реанимации. Врачи боролись за жизнь ребёнка, но спасти не смогли. Полиция края уже задержала водителя, который совершил смертельное ДТП.

Дмитрий Клишин

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