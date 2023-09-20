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В барнаульском поселке водитель насмерть сбил ребенка - ГОРНЯК22
20.09.2023

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В барнаульском поселке водитель насмерть сбил ребенка

ГОРНЯК2201 mins

19 сентября в барнаульском поселке произошло смертельном ДТП с участием ребенка.

В Прокуратуре Алтайского края рассказали, что инцидент случился в районе дома по ул.Радужная, 97 в поселке Борзовая Заимка. Неизвестный, управляя автомобилем на большой скорости, наехал на ребенка 2015 года рождения.

После этого он скрылся с места преступления даже не вызвав медицинских работников. В результате случившегося девочка скончалась на месте.

Отмечается, что свою машину мужчина бросил в кустах, а дальше попытался скрыться.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Преступника задержали в тот же вечер сотрудники правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль Прокурором Алтайского края Антоном Германом.

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