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В Белгороде девятилетняя девочка умерла после введения антибиотика

редактор01 mins

Фото: unsplash.com

Школьницу госпитализировали в стационар детской больницы, где ей решили ввести препарат для лечения. После этого самочувствие девочки резко ухудшилось

В Белгороде девятилетняя девочка умерла после того, как через капельницу ей ввели антибиотик, сообщает “МК” .

Ребенок попал в больницу в состоянии средней тяжести из-за воспаления почек. Врачи приняли решение дать ей лекарство, однако после этого школьнице стало плохо. У нее начались судороги, а потом остановилось сердце. Медикам удалось реанимировать девочку, однако она впала в кому и через некоторое время скончалась.

В местном Минздраве рассказали, что после введения препарата у пациентки появились признаки острой анафилаксии – аллергической реакции.

В больнице предприняты все меры для ее спасения: медики собирали консилиум, где принимали решения о лечении и обследовании исходя из результатов анализов. Лечение вели по рекомендациям специалистов федерального центра, но спасти девочку не удалось“, – заявил глава ведомства Андрей Иконников.

После смерти школьницы Минздрав и больница инициировали проверку в региональном следкоме. При этом, по словам областного министра здравоохранения, окончательное решение о проведении проверки примут родители.

Ранее в Сибири 15-летний подросток умер в больнице, упав с лошади на праздничных скачках. При падении он сильно повредил голову и впал в кому, из которой больше не вышел.

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