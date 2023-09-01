В ДТП с участием ребенка на самокате не нашли состава правонарушения

Производство по делу в отношении женщины-водителя, которая сбила мальчика на самокате в Горняке, было прекращено. Мама мальчика сообщила, что ее якобы даже не ознакомили с материалами дела и не сообщили результаты судмедэкспертизы. Согласно им, у мальчика обнаружены телесные повреждения, которые не причинили вред здоровью.

Мама пострадавшего ребенка с таким решением не согласна и подала ходатайство в прокуратуру Алтайского края. При этом женщина не снимает ответственности со своего сына, который нарушил правила. Однако факт, что педагога никак не наказали, родителей не устраивает. Сейчас, по ее словам, делом занимаются барнаульские адвокаты. Женщина добавила, что у ребенка есть сильный страх перед началом нового учебного года.

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