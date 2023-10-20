В Горняке 27 октября объявлен День Донора

16 578 рублей в год и дополнительные выходные: какие льготы положены донорам крови



Рассказываем, что положено донорам в день сдачи крови, какие льготы предоставляют за многократную донацию и какие есть противопоказания.

Кто может стать донором

Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. Есть противопоказания — абсолютные и временные. К первым относятся:



Временные противопоказания действуют в течение определенного срока или до определенного события — в этот период вы не можете быть донором.



Врачу на станции переливания крови также стоит сказать об аллергиях, принятых лекарствах, заграничных поездках и перенесенных недавно болезнях. Так он сможет точно решить, можете ли вы быть донором. К примеру, сдавать кровь нельзя с признаками простуды, даже если они неявные — при анализе это все равно обнаружат, кровь забракуют, а донору выпишут запрет на донацию на полгода.

Что полагается донорам крови

Выходной день. В день сдачи крови и ее компонентов донор получает 1–2 выходных дня с сохранением среднего заработка. Если осмотр в день сдачи крови, то выходных дня 2. Это прописано в статье 186 Трудового кодекса России.

Вам дадут справку, с помощью которой вы сможете подтвердить свое право на отгул у работодателя. Однако учтите: лучше заранее поговорить с руководителем и с коллегами, чтобы ваше отсутствие не стало проблемой для рабочих процессов.

Если у вас работа не связана с вредными или опасными условиями труда, то вы можете перенести выходной день. Компенсировать деньгами нельзя, однако если вы сдадите кровь в выходные, работодатель должен вам выплатить средний заработок и за эти дни.

Бесплатный обед. В день сдачи крови могут либо накормить, либо дать деньги — от 400 до 700 рублей. В Москве компенсация может доходить до 2,5 тыс. рублей за порцию эритроцитов.

Санаторно-курортное лечение. Если сдать кровь хотя бы два раза, то можно просить внеочередные льготные путевки для санаторно-курортного лечения. Путевки получают по месту работы или учебы.

Сдать кровь можно и за вознаграждение, но, как правило, за деньги принимают редкие группы крови. За одну донацию выплатят порядка 5 тыс. рублей.

Таким образом, деньги на обед и выходные дни — это все, что полагается донорам за единичную донацию. Если делать это регулярно, то появляется право на первоочередную покупку льготных путевок в санатории. А с получением звания почетного донора — ряд федеральных и региональных льгот.

Какие льготы получают почетные доноры

Почетные доноры имеют право на:

медпомощь по ОМС без очереди;

первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения;

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года;

ежегодную денежную выплату. Ее размер в 2023 году составляет 16 578 рублей.

Это федеральные льготы. Их получают почетные доноры в любом регионе России. Также есть система поддержки от местных властей — к примеру, в Москве почетные доноры получают карту москвича. По ней можно бесплатно ездить на городском транспорте, покупать лекарства с 50% скидкой и получать компенсацию за оплату ЖКУ. В Санкт-Петербурге почетные доноры могут купить льготный проездной и со скидкой 90% оплачивать пригородные автобусы и электрички. В Нижегородской области предоставляют льготы на проезд в городском и железнодорожном транспорте и бесплатную юридическую помощь адвоката. Скидка в 50% на проезд есть и в Тамбовской области.

Как стать почетным донором

Чтобы получить нагрудный знак «Почетный донор России» нужно безвозмездно сдать:

цельную кровь 40 и более раз;

плазму 60 и более раз;

цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз;

цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60.

Донорство любого клеточного компонента (эритроцитов, тромбоцитов или гранулоцитов) приравнивается к цельной крови.

Мужчинам разрешается сдавать цельную кровь не более 5 раз в донорский год, женщинам — не более 4 раз. Тромбоциты — не более 10 раз.

После сдачи крови должно пройти не менее 60 дней, прежде чем донор сможет снова сдавать кровь. После сдачи плазмы должно пройти не менее 14 дней, прежде чем донор сможет снова сдавать плазму или кровь. После сдачи крови должно пройти не менее 30 дней, прежде чем донор сможет сдавать плазму. Клетки крови (тромбоциты) можно сдавать через 14 дней.

При регулярной сдаче крови или ее компонентов почетное звание вы получите за 3–10 лет.

Что положено донорам. Памятка



День донора в России

В России ежегодно 20 апреля отмечается День донора – один из самых значимых и важных праздников для тех, кто готов отдать свою кровь ради спасения чужой жизни. Этот день призван привлекать внимание общества к проблеме нехватки донорской крови и мобилизовывать людей стать донорами.

Донорство – это акт бескорыстной помощи, который требует особого мужества и сознательности. Каждый год тысячи людей нуждаются в переливаниях крови, чтобы выжить или вернуться к полноценной жизни после серьезных заболеваний или травм. Однако постоянный дефицит донорской крови становится серьезной проблемой для медицины. Поэтому День донора является не только символическим праздником, но и возможностью повысить уровень информированности населения о необходимости данного акта помощи.

История и значение Дня донора в России

История и значение Дня донора в России

В России День донора отмечается ежегодно 20 апреля. Этот праздник был учрежден с целью привлечения внимания общества к проблеме нехватки крови и мотивации людей стать донорами.

История этого праздника берет свое начало в СССР. В 1958 году было создано Общество друзей советской армии, которое занималось организацией массовых кроводачных акций. В 1960 году первая такая акция прошла под названием “День добра”. Позже, в 1996 году, было принято решение учредить День донора как национальный праздник.

Значение Дня донора заключается в том, что он помогает привлечь внимание общества к проблеме нехватки крови и способствует формированию позитивного отношения людей к жизнеотводной активности. В этот день проводятся массовые акции по сбору крови, организуются благотворительные концерты и выставки, проводятся информационные кампании.

Благодаря Дню донора в России удалось значительно увеличить количество доноров и обеспечить надежный запас крови для нуждающихся

Основные мероприятия, проводимые в День донора

В День донора в России проводятся различные мероприятия, направленные на привлечение общественного внимания к важности донорства и поощрение людей к становлению донорами. Одним из главных событий является проведение акций сбора крови в специально оборудованных мобильных пунктах или стационарных центрах. В этот день они работают насыщенным графиком, принимая всех желающих сдать свою кровь для нуждающихся.

Кроме того, широко организуются информационные компании, конференции и тренинги, посвященные тематике донорства. Это позволяет людям получить более подробную информацию о процессе сдачи крови, условиях и требованиях, а также узнать о возможных рисках и благотворительных программах.

В рамках Дня донора также часто проводятся благотворительные акции и фестивали с целью привлечения максимального количества участников. Например, это может быть забег или спортивное состязание, где каждый участник сдает кровь или оказывает помощь в организации мероприятия. Такие события помогают создать позитивную атмосферу и объединить людей вокруг общей цели – спасения жизней

Процесс становления и развития донорского движения в России

Донорское движение в России начало свое становление еще в конце XIX века, однако на протяжении многих лет оно не получало должной поддержки и развития. Только с начала 2000-х годов интерес к донорству значительно возрос и был признан государством как важная составляющая здравоохранения.

Один из ключевых моментов развития донорского движения в России – законодательное регулирование. В 2001 году был принят Федеральный закон “О донорстве крови и ее компонентов”, который установил правовые нормы для организации и проведения донорских акций, а также определил права и обязанности доноров. Это стимулировало рост числа людей, желающих стать донорами.

Государственная поддержка также играет важную роль в развитии донорского движения. В России созданы специальные федеральные центры переливания крови, оснащенные современным оборудованием и предоставляющие высококачественные услуги по переливанию крови. Кроме того, государство проводит масштабные информационные кампании и акции, направленные на привлечение новых доноров.

Важную роль в развитии донорского движения играют также общественные организации и благотворительные фонды

Роль доноров в обеспечении медицинских потребностей страны

Роль доноров в обеспечении медицинских потребностей страны

День донора в России – это особый день, посвященный оказанию помощи тем, кто нуждается в переливании крови. Доноры играют важную роль в обеспечении медицинских потребностей страны.

Переливание крови является жизненно необходимой процедурой для многих пациентов. От нее зависит их выживаемость и возможность продолжения лечения. Но без постоянного пополнения запасов крови такие операции становятся невозможными.

Российское законодательство устанавливает возрастные ограничения для донорства, а также требует соблюдать определенные медицинские нормы и правила гигиены. Тем не менее, каждый здоровый человек может стать донором и помочь спасти жизни других людей.

Каждый год в России проводится большое количество акций, направленных на привлечение новых доноров и поддержку существующих. В эти дни людям предоставляются все условия для комфортного и безопасного сдачи крови – от медицинского осмотра до благодарственных подарков.

Роль доноров в обеспечении медицинских потребностей страны нельзя переоценить

Перспективы развития и проблемы Дня донора в России

День донора в России – важное событие, направленное на стимулирование и поддержку донорства крови. Однако, несмотря на все усилия, есть проблемы и вызовы, которые необходимо решить для успешного развития этого движения.

Одной из главных проблем является недостаток информированности и осведомленности о донорстве крови. Многие люди не знают об этой возможности помочь другим и спасать жизни. Поэтому необходимо проводить масштабные информационные кампании, которые бы повысили осведомленность об этом вопросе.

Еще одной проблемой является недостаток мотивации у потенциальных доноров. Многие опасаются процесса сдачи крови или не видят в этом достаточного стимула. Для решения этой проблемы можно предложить различные поощрительные программы, такие как бесплатный медосмотр или возможность получить льготы при обращении за медицинской помощью.

Также следует отметить значительную разницу в доступности услуг донорства крови по всей стране. В некоторых регионах отсутствуют специализированные центры и проблематично сдать кровь. Для решения этой проблемы необходимо развивать инфраструктуру донорства в каждом регионе и создавать удобные условия для желающих стать донорами