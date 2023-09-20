Следственным отделом по Железнодорожному району города Барнаула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей в возрасте 17-ти и 19-ти лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

По данным следствия, 9 июля 2023 года обвиняемые с целью личного употребления через интернет-сайт приобрели наркотическое средство, которое они забрали в «тайнике-закладке» в лесном массиве на территории одного из районов города Барнаула. По пути следования домой молодые люди были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отдел. В ходе личного досмотра у них было обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере, хранящееся для личного потребления. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали в полном объеме и раскаялись в содеянном, объясняя, что впервые решили попробовать наркотическое вещество. Следствием собраны достаточные доказательства причастности обвиняемых к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление СК России по Алтайскому краю предупреждает несовершеннолетних и их родителей, что подобные противоправные деяния влекут за собой строгую уголовную ответственность – лишение свободы на длительный срок. Следует помнить и осознавать, что распространение и потребление наркотиков способствует наркотизации и разложению общества, пагубно влияет на здоровье людей и представляет угрозу для их жизни.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

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