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В Крутихинском районе работник крестьянско-фермерского хозяйства предстал перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему коллеге - ГОРНЯК22
19.09.2023

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В Крутихинском районе работник крестьянско-фермерского хозяйства предстал перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему коллеге

ГОРНЯК2201 mins

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении работника одного из крестьянско-фермерских хозяйств Крутихинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).  

По данным следствия, днем 23 июня 2023 года обвиняемый, управляя трактором на поле вблизи села Волчно-Бурлинское, не проявив должной внимательности, совершил наезд на своего коллегу, который отдыхал в траве рядом с межполевой дорогой. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где в тот же день скончался от полученных телесных повреждений.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Крутихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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