В Курской области беспилотник осуществил диверсию на подстанции
Фото: minprirody.alregn.ru
Сброшенная с беспилотника на электрическую подстанцию взрывчатка обесточила сразу несколько населенных пунктов. Диверсии с использованием БПЛА в Курской области происходят регулярно
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в Курской области, пишет ТАСС.
В результате диверсии без электричества остались семь населенных пунктов, сообщил глава региона Роман Старовойт.
“Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка“, – цитирует Старовойта РИА Новости.
Атаки беспилотников на Курскую область
Украинские беспилотники регулярно атакуют разные города и села Курской области. Буквально день назад, 24 сентября дрон атаковал административное здание в центре Курска. В этот день город праздновал свое 991-летие.