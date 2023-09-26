В Курской области беспилотник осуществил диверсию на подстанции

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Сброшенная с беспилотника на электрическую подстанцию взрывчатка обесточила сразу несколько населенных пунктов. Диверсии с использованием БПЛА в Курской области происходят регулярно

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в Курской области, пишет ТАСС.

В результате диверсии без электричества остались семь населенных пунктов, сообщил глава региона Роман Старовойт.

“Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка“, – цитирует Старовойта РИА Новости.

Атаки беспилотников на Курскую область

Украинские беспилотники регулярно атакуют разные города и села Курской области. Буквально день назад, 24 сентября дрон атаковал административное здание в центре Курска. В этот день город праздновал свое 991-летие.

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