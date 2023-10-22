23.10.2023

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В Локтевском районе прошли пограничные учения

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Алтайские пограничники совместно с правоохранительными органами знатно пошумели сегодня.

На стыке Рубцовского и Локтевского районах состоялись учения по выявлению и задержанию нарушителей государственной границы.На границе Локтевсвкого и Егорьевскго района пограничное управлением совместно с правоохранительными органами ловили нарушителей.

Все было по-настоящему: разворачивались стационарные и передвижные технические средства, позволяющие контролировать границу на значительном протяжении. Для эффективности отработаны действия с применением авиации ФСБ. Условный нарушитель государственной границы был задержан.
По секрету сообщили, что  внезапные учения запланированы вдоль границы на территории всего региона.

P.S.: Очень прошу,высадите опергруппу на границе 1 и 3 СНТ,там  есть опасный жулик.

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