В Локтевском районе прошли пограничные учения

Алтайские пограничники совместно с правоохранительными органами знатно пошумели сегодня.

На стыке Рубцовского и Локтевского районах состоялись учения по выявлению и задержанию нарушителей государственной границы.На границе Локтевсвкого и Егорьевскго района пограничное управлением совместно с правоохранительными органами ловили нарушителей.

Все было по-настоящему: разворачивались стационарные и передвижные технические средства, позволяющие контролировать границу на значительном протяжении. Для эффективности отработаны действия с применением авиации ФСБ. Условный нарушитель государственной границы был задержан.

По секрету сообщили, что внезапные учения запланированы вдоль границы на территории всего региона.

P.S.: Очень прошу,высадите опергруппу на границе 1 и 3 СНТ,там есть опасный жулик.

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