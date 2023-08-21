ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
В Барнауле 82-летняя пенсионерка отдала мошенникам 6 млн рублей
Новости Горняк
На алтайской трассе молодой человек влетел в опору линии электропередачи
Новости Горняк
Новосибирцы стали свидетелями жестокого избиения отцом своего сына
Новости Горняк
В Белгороде девятилетняя девочка умерла после введения антибиотика
Новости Горняк
Сборщик кедровых орехов серьезно пострадал в Республике Алтай
Новости Горняк
Что известно о попытке атаки беспилотников на Подмосковье

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай506 News
Новости Горняк105 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт116 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

В Москве из-за закрытых аэропортов не смогли приземлиться 45 самолетов

редактор01 mins

Фото: pixabay.com

Утром 21 августа Минобороны сообщило о пресеченной атаке беспилотника в Московской области. Аэропорты закрыли в целях безопасности

В Москве почти 50 самолетов отправили в другие аэропорты утром 21 августа. Воздушное пространство на территории столицы закрывали из-за беспилотников, сообщает ТАСС .

45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 08:30 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения“, – заявили в Росавиации.

Утром на территории Московской области пресекли атаки двух беспилотников. ПВО сбила БПЛА над Рузским и Истринским районами, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По состоянию на 09.00 по мск аэропорты столицы и подмосковный Жуковский работают штатно.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа украинский беспилотник пытался пролететь над Москвой. Его сбила система ПВО.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News