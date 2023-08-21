В Москве из-за закрытых аэропортов не смогли приземлиться 45 самолетов

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Утром 21 августа Минобороны сообщило о пресеченной атаке беспилотника в Московской области. Аэропорты закрыли в целях безопасности

В Москве почти 50 самолетов отправили в другие аэропорты утром 21 августа. Воздушное пространство на территории столицы закрывали из-за беспилотников, сообщает ТАСС .

“45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 08:30 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения“, – заявили в Росавиации.

Утром на территории Московской области пресекли атаки двух беспилотников. ПВО сбила БПЛА над Рузским и Истринским районами, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По состоянию на 09.00 по мск аэропорты столицы и подмосковный Жуковский работают штатно.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа украинский беспилотник пытался пролететь над Москвой. Его сбила система ПВО.

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