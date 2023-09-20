В Москве мать подозревают в убийстве своего грудного ребенка - ГОРНЯК22

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Ребенка обнаружили с признаками удушения. В отношении его матери назначили ряд судебных экспертиз, в том числе и медицинскую

В Москве 19 сентября в квартире жилого дома нашли тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти. В преступлении подозревают его мать, женщину задержали, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По информации прокуратуры города, ребенка обнаружили с признаками удушения. С 36-летней подозреваемой проводят следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская. Также в отношении женщины планируют назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье “убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии”. Все обстоятельства выясняются.

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