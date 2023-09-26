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В Новоалтайске пожарные спасли мужчину, который отправился угарным газом

ГОРНЯК2201 минуты

25 сентября в Новоалтайске начался пожар в квартире на 4-ом этаже 5-этажного жилого дома. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось оперативно вытащить из опасной зоны мужчину.

Инцидент произошел на улице Прудской. Когда на место возгорания прибыли пожарные расчеты из окна жилого помещения валил дым. Огнеборцы смогли проникнуть в кваритиру и эвакуировали оттуда горожанина с признаками отравления продуктами горения.

Сам огонь сотрудники МЧС ликвидировали в считанные минуты, площадь пожара составила всего 5 квадратных метров.

К работе привлекались 13 человек личного состава, две автоцистерны и автолестница.

Причина возгорания устанавливается. В Барнауле на одном из пожаров погибла женщина

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