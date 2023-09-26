В Новосибирске вспомнили, как почти 50 лет назад летчик протаранил пятиэтажку

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За несколько дней до трагедии мужчина сказал своей экс-супруге, что “прилетит на крылышках” во вторник, однако женщина не предала значения этим словам

26 сентября 1976 года в Новосибирске летчик на угнанном самолете врезался в пятиэтажку, где жили его бывшая жена с маленьким сыном и теща. Трагедия долгое время была засекречена, да и сейчас местные жители о случившемся вспоминают неохотно, сообщает “КП-Новосибирск” .

Спустя 47 лет дом на Степной, 43/1, куда врезался самолет, ничем не отличается от соседних домов – после ЧП здание полностью восстановили. Сейчас в пятиэтажке, в основном, живут молодые жильцы, которые мало что знают о случившемся, однако есть и те, кто помнит события 1976 года достаточно хорошо.

“Мне было 12 лет, жили недалеко на улице Тихвинской. В то воскресенье мы с папой шли утром на огород, а у дома на Степной уже проводилась эвакуация и работали спасатели. В моей памяти отложилось, что говорили, якобы летчик встал на крыло и кричал: “Прощайте, товарищи!” Вечером часть обгоревшего дома закрыли брезентовыми полосками”, – рассказал очевидец Андрей Грищенко.

В СМИ о случившемся ничего не писали, поэтому люди передавали слухи о трагедии только из уст в уста.

В результате ЧП вместе с 23-летним летчиком Владимиром Серковым погибли еще 11 человек. Оказалось, что на такой шаг он пошел из-за ревности.

По словам многих, у пилота были проблемы как на работе, так и дома. Некоторые рассказывали, что мужчине грозило понижение до простого техника из-за страсти к алкоголю. По другой версии, он страдал эпилепсией и скрывал это от медкомиссии. Это грозило ему прощанием с небом.

Позже бывшая супруга мужчины подчеркивала, что Владимир жаловался на частые головные боли, но в больницу не ходил – боялся, что его лишат работы. А между тем его психическое состояние ухудшалось. Летчик впадал в истерики и срывал гнев на близких. В итоге женщина подала на развод и вместе с сыном переехала к родителям, запретив мужу видеться с ребенком.

Суд должен был состояться 30 сентября. При этом чуть ранее, 25 сентября, Серков заметил жену в компании другого мужчины. В ярости он избил женщину, а когда теща заступилась за дочь, летчик сказал: “Ждите, я прилечу на крылышках во вторник!“.

26 сентября Владимир Серков прибыл на аэродром Северный и без проблем получил ключи от самолета, прошел предполетную комиссию. После он запросил разрешение перегнать борт на другую стоянку, но вместо этого пошел на взлет.

“Ищите меня по улице Степная, дом сорок три дробь один, прощайте!“, – это последнее, что он сказал диспетчеру.

Однако расправиться с женой и ее семьей летчик не смог – в тот час их в квартире не оказалось. Жертвами пилота стали соседи, посторонние люди, в том числе и дети. Позже во время расследования правоохранители заключили, что причиной трагедии стала психическая неуравновешенность мужчины.

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