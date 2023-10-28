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В парковой зоне Горняка высадили дубы! (фото)

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В рамках проведения месячника пожилого человека Локтевский район, 24 октября, принял участие в региональной акции «Осенняя дорога добра».  

Ветеранами спорта Афанасьевым В.П., Артюховым А.И., Бобровым В.М., Волковой Л.Е., Замериным В.Н., Кострициным С.И., Сергеевым А.Г., Талызенко В.А., Тоняевым Ю.М., Ушковым М.И., Чудановой Л. Е., Челенко И.М., студентами-волонтерами КГБУ ПО «ЛТТ» и футболистами МБУ ДОД «Спортивная школа», во главе с тренером Шлендер Ю.Б. высажено 24 саженца дуба в парковой зоне города.

Юные футболисты и студенты с огромным желанием, общаясь с педагогами-наставниками, рассказывали о своих успехах и планах, ветераны, в свою очередь, делились своим опытом и воспоминаниями.

Участники акции решили взять шефство над высаженными дубками и продолжать высадку деревьев.

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