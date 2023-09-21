Ожидается, что температура воздуха опустится сразу на 10 градусов, а в ночные часы местами в предгорьях может пойти мокрый снег.

“В течение дня субботы районы Алтайского края окажутся под влиянием двойной системы холодных фронтов. Ожидается понижение температуры воздуха на 10 градусов. Если сейчас днем температуры составляют +18…+23 градуса, то с похолоданием в дневное время будет +8…+13 градусов”, – рассказала Людмила Сырых.



В ночь на воскресенье, 24 сентября, местами в предгорных районах дожди могут сопровождаться мокрым снегом, а ночные температуры опустятся до 0…+5 градусов. Но уже со следующей недели в край придет потепление.