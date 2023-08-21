В пригороде Барнаула “шестерка” улетела в кювет после столкновения с иномаркой

Утром 21 августа в пригороде Барнаула столкнулись два автомобиля: ВАЗ-21060 и «Хонда Аккорд». В результате инцидента отечественный автомобиль улетел в кювет.

Как рассказали «Алтайской правде» в Госавтоинспекции города, виновником ДТП стал владелец иномарки. На перекрестке неравнозначных дорог 47-летний мужчина не уступил дорогу "шестерке", что и привело к столкновению.

За рулем российского автомобиля находился 59-летний мужчина, который в результате происшествия не пострадал. Однако его ровесница-жена получила небольшие травмы. Прибывшие на место ДТП медики оказали ей первую помощь, однако госпитализация не понадобилась.

На кадрах, опубликованных в сообществе «В курсе 22» видно, что у иномарки серьезно деформирована передняя часть кузова. Повреждения отечественного автомобиля на видеозаписи разобрать трудно.

Возле барнаульского поселка Центральный машина слетела в кювет и перевернулась

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