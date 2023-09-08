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В России на 20% стало меньше импортных лекарств

ГОРНЯК2201 mins

За последние семь месяцев в аптеках стало больше российских аналогов популярных иностранных препаратов.

Ассортимент импортных лекарств сократился до 6,4 тыс. позиций, сообщает «РБК» . Это на 20,3% меньше по сравнению с прошлым годом.

Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова подтвердила эту информацию. За семь месяцев продажи импортных товаров в аптеках сократились на 15–16%. Отчасти это связано с тем, что зачастую наши аналоги куда дешевле зарубежных препаратов.

Снижение иностранного ассортимента наиболее заметно в группе лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Эта категория одна из самых продаваемых.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов отметил, что доля российских лекарств на рынке будет только расти. По его словам , это соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности.

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