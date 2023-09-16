В Рубцовске на сетевых заправках закончился самый популярный бензин

Закончился ходовой АИ-95, а кое-где появились очереди за бензином АИ-92.

Горожане рассказывают: чтобы заправить автомобиль популярными марками АИ – 92 и 95 на сетевых заправках выстраиваются большие очереди. На одной из них АИ-95 уже закончился, остался самый дорогой, АИ-100 по цене 65 рублей 50 копеек за литр. Кстати, 92-ой подходит не всем автомобилям.

На мелких АЗС все марки есть, но и цены там заметно выше. Например, за литр 95-го просят около 58 рублей.

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