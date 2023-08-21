ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Что известно о попытке атаки беспилотников на Подмосковье
Новости Горняк
В Москве из-за закрытых аэропортов не смогли приземлиться 45 самолетов
Новости Горняк
6 млн рублей перевела мошенникам 82-летняя пенсионерка из Барнаула
Новости Горняк
Очевидцы рассказали о причине кровавого конфликта в барнаульской маршрутке
Новости Горняк
В Змеиногорске при пожаре погибли двое детей
Новости Горняк
37-летний россиянин умер во время ночного забега на 10 км

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай506 News
Новости Горняк101 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт116 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

В Змеиногорске при пожаре погибли двое детей

редактор01 mins

В субботу вечером загорелся частный дом, в котором находились пять человек.

По данным следствия, 19 августа жительница Змеиногорска оставила троих малолетних детей на ночёвку у бабушки. Когда все заснули, в помещении начался пожар. Хозяйку дома, её сожителя и двухлетнего ребёнка через окно смогли вытащить местные жители. С признаками отравления угарным газом их госпитализировали в медицинское учреждение. Четырёхлетнюю девочку и её трёхмесячного брата спасти не удалось, они задохнулись. В СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по признакам «причинение смерти по неосторожности двум лицам». По поручению прокурора края Антона Германа ведётся проверка.

Леонид Хиль

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News