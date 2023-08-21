В Змеиногорске при пожаре погибли двое детей

В субботу вечером загорелся частный дом, в котором находились пять человек.

По данным следствия, 19 августа жительница Змеиногорска оставила троих малолетних детей на ночёвку у бабушки. Когда все заснули, в помещении начался пожар. Хозяйку дома, её сожителя и двухлетнего ребёнка через окно смогли вытащить местные жители. С признаками отравления угарным газом их госпитализировали в медицинское учреждение. Четырёхлетнюю девочку и её трёхмесячного брата спасти не удалось, они задохнулись. В СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по признакам «причинение смерти по неосторожности двум лицам». По поручению прокурора края Антона Германа ведётся проверка.

Леонид Хиль

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