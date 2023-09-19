Виктор Петрович Томенко вступил в должность Губернатора Алтайского края - ГОРНЯК22

18 сентября состоялась инаугурация избранного Губернатора Алтайского края. В соответствии с итогами голосования на выборах Губернатора Алтайского края победителем стал Виктор Петрович Томенко, получивший наибольшую поддержку со стороны избирателей. За него проголосовали 76,16 процентов избирателей региона, принявших участие в голосовании.

В ходе торжественной церемонии вступления в должность Виктор Томенко произнес текст присяги: «Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности Губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Алтайского края и законы Алтайского края».

В торжественном мероприятии принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев .

На инаугурацию прибыли депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Алтайского краевого Законодательного Собрания, представители судейского сообщества, главы муниципальных образований и руководители представительных органов, руководители предприятий, организаций, учреждений края, представители духовенства, политических партий, общественных организаций.

Председатель Крайизбиркома Ирина Акимова вручила Виктору Петровичу Томенко удостоверение об избрании Губернатором Алтайского края.

Источник