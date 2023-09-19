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Виктор Петрович Томенко вступил в должность Губернатора Алтайского края - ГОРНЯК22
19.09.2023

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Виктор Петрович Томенко вступил в должность Губернатора Алтайского края

ГОРНЯК2201 mins

18 сентября состоялась инаугурация избранного Губернатора Алтайского края. В соответствии с итогами голосования на выборах Губернатора Алтайского края победителем стал Виктор Петрович Томенко, получивший наибольшую поддержку со стороны избирателей. За него проголосовали 76,16 процентов избирателей региона, принявших участие в голосовании.

В ходе торжественной церемонии вступления в должность Виктор Томенко произнес текст присяги: «Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности Губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Алтайского края и законы Алтайского края».

В торжественном мероприятии принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев .

На инаугурацию прибыли депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Алтайского краевого Законодательного Собрания, представители судейского сообщества, главы муниципальных образований и руководители представительных органов, руководители предприятий, организаций, учреждений края, представители духовенства, политических партий, общественных организаций.

Председатель Крайизбиркома Ирина Акимова вручила Виктору Петровичу Томенко удостоверение об избрании Губернатором Алтайского края.

Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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