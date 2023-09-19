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Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем оружейника - ГОРНЯК22
19.09.2023

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Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем оружейника

ГОРНЯК2201 mins

19 сентября отмечается День оружейника.

Уважаемые работники и ветераны оборонной промышленности Алтайского края!

Примите поздравления с Днем оружейника!

Этот праздник – дань уважения и благодарности людям, которые конструируют и производят современное оружие, укрепляют обороноспособность России, преумножают ее научный и военно-промышленный потенциал.

Сохраняя лучшие традиции отрасли, предприятия Алтайского края вносят значимый вклад в развитие отечественного ВПК, наращивают объем и ассортимент выпускаемой продукции.

Сегодня, когда российские военнослужащие защищают интересы и безопасность нашей страны в рамках специальной военной операции, на предприятия оборонной промышленности возложена колоссальная ответственность, они работают с многократно возросшей нагрузкой. Уверены: профессионализм, трудолюбие и компетентность алтайских оружейников помогут российской армии достигнуть намеченных целей.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов!

Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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