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Власти края обсуждают меры поддержки аграриев в условиях засухи и роста цен на ГСМ

ГОРНЯК2201 mins

Об этом рассказал зампред правительства региона Александр Лукьянов.

Дизельное топливо для аграриев за предыдущую неделю подорожало почти на 3000 рублей за тонну. Глава региона Виктор Томенко дал поручение правительству и минсельхозу края проанализировать рост цен, чтобы доложить об этом на федеральный уровень. Там готовы рассмотреть вопрос об увеличении объёмов господдержки либо введении ограничений цен на топливо. Кроме того, рублём намерены поддержать сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи на полях в этом году. Это Славгород, Табунский, Кулундинский районы, а также частично Благовещенский, Михайловский, Родинский и Ключёвский районы. В этих территориях по-прежнему остро стоит вопрос с заготовкой кормов для скота.

Елена Лопатина

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