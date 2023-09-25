Внесение изменений в распоряжение от 25.09.2023 № 206-р «О начале отопительного сезона» в Горняке
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06 мая 2011 № 354, в связи с ухудшением погодных условий,
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,
постановляю:
- Внести в распоряжение Администрации района от 25.09.2023
№ 206-р «О начале отопительного сезона» следующие изменения:
1.1. пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Предприятиям теплоснабжения ООО «Тепловая компания № 1»,
ООО «Тепловая компания № 2», МБУ «ЖКХ» приступить к отоплению
жилых домов, объектов социальной сферы и прочих потребителей города
Горняк, с. Гилево, пос. Кировский, пос. Масальский, пос. Ремовский, с.
Успенка с 28.09.2023 г.».
- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава района Г.П.Глазунова