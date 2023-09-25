Внесение изменений в распоряжение от 25.09.2023 № 206-р «О начале отопительного сезона» в Горняке

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и

жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 06 мая 2011 № 354, в связи с ухудшением погодных условий,

руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,

постановляю:

Внести в распоряжение Администрации района от 25.09.2023

№ 206-р «О начале отопительного сезона» следующие изменения:

1.1. пункт 1. изложить в следующей редакции:

«1. Предприятиям теплоснабжения ООО «Тепловая компания № 1»,

ООО «Тепловая компания № 2», МБУ «ЖКХ» приступить к отоплению

жилых домов, объектов социальной сферы и прочих потребителей города

Горняк, с. Гилево, пос. Кировский, пос. Масальский, пос. Ремовский, с.

Успенка с 28.09.2023 г.». Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Глава района Г.П.Глазунова