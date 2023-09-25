28.09.2023

ГОРНЯК22

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Внесение изменений в распоряжение от 25.09.2023 № 206-р «О начале отопительного сезона» в Горняке

редактор ГОРНЯК2201 минуты
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 № 354, в связи с ухудшением погодных условий, руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район, постановляю: 1. Внести в распоряжение Администрации района от 25.09.2023 № 206-р «О начале отопительного сезона» следующие изменения: 1.1. пункт 1. изложить в следующей редакции: «1. Предприятиям теплоснабжения ООО «Тепловая компания № 1», ООО «Тепловая компания № 2», МБУ «ЖКХ» приступить к отоплению жилых домов, объектов социальной сферы и прочих потребителей города Горняк, с. Гилево, пос. Кировский, пос. Масальский, пос. Ремовский, с. Успенка с 28.09.2023 г.». 2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. Глава района Г.П.Глазунова

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06 мая 2011 № 354, в связи с ухудшением погодных условий,
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,
постановляю:

  1. Внести в распоряжение Администрации района от 25.09.2023
    № 206-р «О начале отопительного сезона» следующие изменения:
    1.1. пункт 1. изложить в следующей редакции:
    «1. Предприятиям теплоснабжения ООО «Тепловая компания № 1»,
    ООО «Тепловая компания № 2», МБУ «ЖКХ» приступить к отоплению
    жилых домов, объектов социальной сферы и прочих потребителей города
    Горняк, с. Гилево, пос. Кировский, пос. Масальский, пос. Ремовский, с.
    Успенка с 28.09.2023 г.».
  2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
    собой.
    Глава района Г.П.Глазунова

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