АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

12.03.24. п Ремовка с 10-00 до 16-00 ул.Вокзальная (19-36), ул.Титова

13.03.24 г Горняк с 10-00 до 16-00 ул.Чкалова(1-6), ул.Кирова(78, 80), ул.Зеленая(чет 16-32)-(неч 11-29), ул.Сигнальная(чет 16-32), гаражи

14.03.24 г Горняк с 13-00 до 17-00 ул.Калинина(17, 17-2, 19, 21, 29, 31), ул.Комсомольская(32), м.Хмельной каприз, м.Гурман, к.Арнак.

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

Благодарим за понимание!