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Пластиковые окна в Горняке

Внимание, отключение электроэнергии в Горняке и Ремовке 12-14 марта 2024 года

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АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
12.03.24. п Ремовка с 10-00 до 16-00 ул.Вокзальная (19-36), ул.Титова
13.03.24 г Горняк с 10-00 до 16-00 ул.Чкалова(1-6), ул.Кирова(78, 80), ул.Зеленая(чет 16-32)-(неч 11-29), ул.Сигнальная(чет 16-32), гаражи
14.03.24 г Горняк с 13-00 до 17-00 ул.Калинина(17, 17-2, 19, 21, 29, 31), ул.Комсомольская(32), м.Хмельной каприз, м.Гурман, к.Арнак.

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.
Благодарим за понимание!

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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