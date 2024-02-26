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ВНИМАНИЕ! Отключение электроэнергии в Горняке с 27 по 29 февраля 2024 года

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АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!


Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:


27.02.24.г Горняк с 13-00 до 16-00 ул.Октябрьская(15,17), д/с”Чайка”, маг”Светофор”, гаражи, склад(д/с”Чайка”)
28.02.24 г Горняк с 13-00 до 16-00 Чапаева (неч 29-55), ип Вавилин (склад), ип Чичикин (ферма)
29.04.24. г Горняк с 13-00 до 17-00 ул. Некрасова (43,45,47) ул.Семашко-чет(2-12), ул.Павлова(1-9).
29.02.24. г Горняк с 13-00 до 14-00 и 16-00 до 17-00 ул.Миронова-(1-81), ул.Парковая(1-15),ул.Горняцкая-(1-18а) , ул.Маяковского-(1-72), ул.Суворова(1-24), ул.Стадионная-неч(1-9), ул.Садовая-(1-16), ул.Пушкина-(1-8), ул.Кирова-(1-16), ул.Кирова-неч(1-25), ул.Островского-(1-16), военкомат, магазин,ул.Суворова(24-30), ул.Белинского-(1-42), ул.Ленинградская-неч(5-51), ул.Пушкина(22) ул.Победы-чет(42-52), ул.Ленинградская-чет(20а,20б,20в,22-28), ул.Победы-(1-39), ул.Кирова-(18-53), ул.Короткая(1-10), ул.Бурова-чет(2-14), Контора ТЕПЛО-СЕРВИС, ул.Островского-чет(20-38), -неч(21-29), КПК “Змеиногорский”, отд.связи Почта, ул.Советская(2-16), котельная №14, дом спорта “Родина, м.Ассорти 23, к.Роспечать, ул.Горняцкая-(29-38), ул.Комсомольская-(2-12) м.Камелия ул.Суворова-(27-40а), ул.Победы-неч(41-67), ул.Советская(16-33), ул.Пушкина(17-33) , школа №2, ул.Больничная-неч(15-21), ул.Калинина(17, 17-2, 19, 21, 29, 31), ул.Комсомольская(32-36), м.Гурман, ул.Гоголя-(22-124), ул.Горького-(16-83), ул.Шахтерская-(23-108), ул.Молодежная-чет(22-90)-неч(25-113), ул.Восточная-неч(43-55), ул.Ломоносова-(14-67), ул.Мамонтова-(14-36), ул.Алтайская-(20-95) , автостанция, м.Ассорти восточный, АЗС(Магробян), АЗС(Топаз), ГАЗС, мойка авто, ул.Первомайская(49), Ул.Восточная-неч(93-103), АЗС(Техно), АЗС(Логвиненко). ул.Комсомольска(23,26,28),ул.Октябрьская-(2-17),база ООО”Жильё”, м.н.Заправка, м-н Светофор, СЭС,м.н.”Сияра”, д/с”Чайка”, маг”Светофор”, контора ООО Горняцкий, котельная (стройгаз), ул.Первомайская (30) , ул.Первомайская(16,30,35,39) ул.Белинского-(54-82), ул.Победы-чет(72-120) м-н “Автостоп”, м-н “Знак+”, м.н.”Стройматериалы”, часовня, ул.Ленинградская-чет(42-72) -нечёт. (75-119) ул.Калинина(37-98), ул.Пионерская(17), отд.связи Почта ул Калинина, ул.Мамонтова-(29-68), ул.Ленина(25а,27,29)

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.
Благодарим за понимание!

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