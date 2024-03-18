АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

19.03.24. г Горняк с 09-00 до 12-00 Котельная(ЧП Якимец), ул.Довгаля чет (2-18),ул.Бурова(1-13), (16-64)

19.03.24. г Горняк с 10-00 до 11-00 ул.Миронова 126, Айболит, м Полиграф,м Подарки, м Витязь, м Золушка, м Светлана,м Ассорти,к Волна, гаражи 17,126Г.

19.03.24 п Ремовка с 14-00 до 16-00 ул.Комарова неч (1-9), администрация, ср.школа ДК, Дом престарелых ул.Клочкова (1-10), котельная, ср.школа, ул.Гагарина (22-38), ФАП ул.Гагарина (8-16)

20.03.24. п Ремовка с 09-00 до 12-00 ул.Емцева ул.Логвина

20.03.24. п Ремовка с 13-00 до 15-00 ул Вокзальная, ул Титова.

21.03.24. г Горняк с 09-00 до 12-00 ул.Кирова(неч 61-89)-(чет 28-48), ул.Первомайская(4, 6, 11), Общежитие, Кирова 32.

21.03.24. г Горняк с 13-00 до 16-00 ул.Кооперативная(чет 14-28), ул.Кирова(чет 56-76)-(неч 107-127), ул.Гайдара(неч 19-27), ул.Коммунистическая(17-29), ул.Социалистическая(1-18), ул.Островского(чет 60-72)-(неч 69-85), ул.Интернациональная(неч 1-17), ЧП “Ермола”, КомПоОбразованию, гост. “Юбилейная”, м.Кристалл, Архив, ул.Миронова(105, 107) м АССОРТИ-ВКУСА. М Эконом, СберБанк, Добрый доктор. Гимназия №3

22.03.24. г Горняк с 09-00 до 12-00 ул.Дорожная(1-7), ул.Фестивальная(неч 1-9а), ул.Фестивальная 12.Дорожная 6, ул.Фестивальная(чет 8-18), ул.Фестивальная(неч 11-19), ул.Садовая 46, ул.Титова(16-18) Дорожная -8

22.03.24. г Горняк с 13-00 до 16-00 Адм.района, ДЮСШ, музей, стадион, м.Меркурий, ул.Абашкина(10,12), Центр.почта, ул.Кирова(97, 99), ул.Бурова(80, 82), ул.Абашкина 5, д/сад Звездочка(сп.корп), продснаб, ул.Абашкина(2, 3, 4, 6), ул.Довгаля(54),

ул.Бурова(неч 25-59), ул.Ленина(2, 4), ул.Пионерская(1-5), адм.города, налоговая, д/сад Звездочка(кухня), ул.Абашкина(8), ул.Буров(61, 70, 72, 74, 76), ул.Кирова(93, 95), ул.Бурова(неч 65-77), ул.Некрасова(чет 2, 6), ул.Некрасова(неч 1-25), ул.Кирова(101, 103), м.Черемушки.

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

Благодарим за понимание!