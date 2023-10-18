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Внимание! отключение электроэнергии в Горняке 19 октября 2023 года

редактор ГОРНЯК2201 минуты
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

19.10.2023. г.Горняк с 10-00 до 14-00.

  • ул. Абашкина (9,11,16)
  • ул. Маяковского (129,130,132)
  • ул. Победы (123)
  • ул. Миронова (116,118,120)
  • ул. Ленина (неч. 9-19)
  • м. Мария Ра

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

 Благодарим за понимание!

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