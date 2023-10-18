Внимание! отключение электроэнергии в Горняке 19 октября 2023 года
АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
19.10.2023. г.Горняк с 10-00 до 14-00.
- ул. Абашкина (9,11,16)
- ул. Маяковского (129,130,132)
- ул. Победы (123)
- ул. Миронова (116,118,120)
- ул. Ленина (неч. 9-19)
- м. Мария Ра
Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.
Благодарим за понимание!