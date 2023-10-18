Внимание! отключение электроэнергии в Горняке 19 октября 2023 года

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

19.10.2023. г.Горняк с 10-00 до 14-00.

ул. Абашкина (9,11,16)

ул. Маяковского (129,130,132)

ул. Победы (123)

ул. Миронова (116,118,120)

ул. Ленина (неч. 9-19)

м. Мария Ра

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

Благодарим за понимание!