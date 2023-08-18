Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке 21 августа-24 августа

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

21.08.23 г Горняк с09-00 до 11-00, ул.Первомайская(16,35) ул.Белинского-чет(54-82)-нечет.43 ул.Победы-чет(72-120)

21.08.23. г Горняк с11-00 до 14-00 ,ул.Первомайская(16,35) ул.Белинского-чет(54-82), ул.Белинского-нечет.43 ул.Победы-чет(72-120)

21.08.23.г Горняк с 14-00 до 16-00 ул.Кирова-чет(2-16), ул.Кирова-неч(1-25), ул.Островского-чет(8-16), ул.Островского-неч(1-15), ул.Садовая(1,2,3), военкомат, магазин

22.08.23.г Горняк с 09-00 до 11-00 ул.Автомобилистов(5-9), ул.Элеваторная(27-32а), ул.Солнечная(1-12),ул.Юбилейная(1-11), ул.Комсомольская(61)

22.08.23.г. Горняк ВЛ-6 Л-15-15с09-30 до 10-00 и с15-00 до 17-00ул Чапаева неч (29-55)-чет (32-78) , ул Рудничная , улЗолотушинская , ул Сибирская , ул Свободы, ул Зеленая, Сигнальная. Миронова д132 к 5, 132 к 4 109,107,105,134,136, Пионерская (1-5), Довголя чет(56-88) –неч (61-103), Островского чет (60-72), неч69-85), Интернациональная, Коммунистическая, Гайдара, Чкалова, Адм.района,Администрация города, ДЮСШ, музей, стадион, м.Меркурий, ул.Абашкина(10,12)-неч (5), Центр.почта, ул.Кирова(93-127)-чет (56-80) ул.Бурова(70-108)-неч-( 25-105). д/сад Звездочка(сп.корп), продснаб, ул.Абашкина(2, 3, 4, 6), ул.Довгаля(54),),ул.Ленина(2, 4), ул.Пионерская(1-5) адм.города, налоговая, д/сад Звездочка, ул.Абашкина(8),, ул.Некрасова(чет 2, 6)-неч (1-25), м.Черемушки, ул Усадебная (9-19), м-н Строитель, м-н Ивушка, м-н Пятерка (Миронова 134), м-н Диана, м-н Ассорти вкуса, Ком по Образованию,гост, Юбилейная, м-н Кристал, Сбербанк,Гимназия №3,Ветстанция, Шиномонтаж (на обьездной),м-н Агро центр.

23.08.23. г Горняк с 09-00 до 16-00ул.Суворова(неч 45-67), ул.Суворова(чет 50-80), ул.Первомайская(20,31), ул.Комсомольская 15

24.08.23.г. Горняк с 09-00 до 12-00 ул.Миронова-чет(62-110), ул.Миронова-неч(85-95), ул.Первомайская(8, 13, 15)

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

Благодарим за понимание!

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