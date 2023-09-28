Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке 29.09.2023

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует- отключение электроэнергии в Горняке 29.09.2023

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

29.09.23. г Горняк с 09-00 до 12-00

ул.Стадионная (чет 2-28)

ул.Садовая (12, 35)

ул.Ленинградская (чет 2-18)

ул.Больничная (чет 2-16)

ул.Новая (1-13)

ул.Путевая (1-10)

ул.Калинина (неч 1-9)

29.09.23. г Горняк с 13-00 до 16-00

ул.Калинина (11, 11а, 11б, 13-17)

пер.Орловский (1-5а)

детский сад МСО