Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке 29.09.2023
АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует- отключение электроэнергии в Горняке 29.09.2023
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
29.09.23. г Горняк с 09-00 до 12-00
- ул.Стадионная (чет 2-28)
- ул.Садовая (12, 35)
- ул.Ленинградская (чет 2-18)
- ул.Больничная (чет 2-16)
- ул.Новая (1-13)
- ул.Путевая (1-10)
- ул.Калинина (неч 1-9)
29.09.23. г Горняк с 13-00 до 16-00
- ул.Калинина (11, 11а, 11б, 13-17)
- пер.Орловский (1-5а)
- детский сад МСО