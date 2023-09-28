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Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке 29.09.2023

редактор ГОРНЯК2201 минуты
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует- отключение электроэнергии в Горняке 29.09.2023

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

29.09.23. г Горняк с 09-00 до 12-00

  • ул.Стадионная (чет 2-28)
  • ул.Садовая (12, 35)
  • ул.Ленинградская (чет 2-18)
  • ул.Больничная (чет 2-16)
  • ул.Новая (1-13)
  • ул.Путевая (1-10)
  • ул.Калинина (неч 1-9) 

29.09.23. г Горняк с 13-00 до 16-00

                                                                                                                            

  •  ул.Калинина (11, 11а, 11б, 13-17)
  • пер.Орловский (1-5а)
  • детский сад МСО

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