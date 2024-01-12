АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

15.01.24. г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Шахтерская-неч(61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107), ул.Горького-чет(76, 80, 82), ул.Горького-неч(81, 83),ул.Гоголя-чет(112, 114, 118, 120, 122, 124), ул.Молодежная-неч(111, 113),

15.01.24.г п Ремовка с 14-00 до 17-00 ул.Комарова неч (1-9), администрация, ср.школа, водонапорная башня, ДК, Дом престарелых, ул.Клочкова (1-10), котельная, ул.Гагарина (22-38), ФАП, ул.Гагарина (8-16)

16.01.24.г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Гоголя-чет(58)-неч(63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105), ул.Ломоносова-чет(36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64)-неч(37, 43, 47, 49, 59, 65, 67), ул.Комсомольская, 35.ул.Алтайская-неч( 79, 81, 93, 95)

18.01.24. г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Алтайская-чет(54, 62, 68, 70, 84, 94)-неч(59, 71, 73, )

19.01.24 . г Горняк c 09-00 до 17-00 ул.Шахтерская-неч(61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107), ул.Горького-чет(76, 80, 82), ул.Горького-неч(81, 83), ул.Гоголя-чет(112, 114, 118, 120, 122, 124), ул.Молодежная-неч(111, 113),

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

Благодарим за понимание!