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Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 10 по 12 января 2024 года

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АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

10.01.24. г Горняк с 09-00 до 12-00  ул.Калинина(37-39), ул.Пионерская(17)

10.01.24. г Горняк с 13-00 до 17-00   ул.Горького-неч(41, 43, 47, 63),  ул.Горького-чет(44, 46, 50, 54, 56, )-неч(41, 43, 47, 63), ул.Шахтерская-неч(61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107), ул.Горького-чет(76, 80, 82)-неч(81, 83)

11.01.24.г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Гоголя-чет(58)-неч(63, 69, 75) ул.Ломоносова-чет(36, 38, 42)-неч(37, 43, 47, 49)

12.01.24. г Горняк с 09-00 до 11-00  ул.Усадебная(9, 15), ул.Бурова(чет 88-108), ул.Бурова(неч 85-105), ул.Пролетарская(1-18), ул.Северная(1-18),                                                                                                                 ул.Кооперативная(2-12)

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

 Благодарим за понимание!

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Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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