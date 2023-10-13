Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 16 по 20 октября 2023г.

«СК Алтайкрайэнерго» информирует! Отключение электроэнергии в Горняке с 16 по 20 октября 2023г.

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

16.10.23 г Горняк с 13-00 до 17-00

ул .Гоголя-чет (58)-неч (63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105)

ул. Ломоносова-чет (36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64)-неч (37, 43, 47, 49, 59, 65, 67)

ул .Комсомольская, 3

17.10.23 г Горняк с 09-00 до 11-00

ул. Усадебная (9, 15)

ул. Бурова (чет 88-108)

ул. Бурова (неч 85-105)

ул. Пролетарская (1-18)

ул. Северная (1-18)

ул. Кооперативная (2-12)

17.10.2023. г Горняк с 12-00 до 17-00 ВЛ-6кВ Л 15-7

ул. Миронова-1-81

ул. Парковая 1-15

ул. Горняцкая 1-18а\

ул .Маяковского 1-72

ул. Суворова 1-24

ул. Стадионная- неч (1-9

ул. Садовая-1-16

ул. Пушкина- 1-8

ул. Кирова 1-16, ул.Кирова- неч 1-25

ул. Островского 1-16

Военкомат, магазин

ул. Суворова (24-30)

ул. Белинского (1-42)

ул. Ленинградская- неч (5-51)

ул. Пушкина (22)

ул. Победы- чет (42-52)

ул. Ленинградская- чет (20а,20б,20в,22-28)

ул. Победы- (1-39)

ул. Кирова- (18-53)

ул. Короткая (1-10)

ул. Бурова-чет(2-14)

Контора ТЕПЛО-СЕРВИС

ул. Островского- чет (20-38), -неч (21-29)

КПК “Змеиногорский”

отд.связи Почта

ул. Советская (2-16)

котельная №14

дом спорта “Родина”

м. Ассорти 23

к. Роспечать

ул. Горняцкая- (29-38)

ул. Комсомольская- (2-12)

м. Камелия

ул. Суворова- (27-40а)

ул. Победы-неч (41-67)

ул. Советская (16-33)

ул. Пушкина (17-33)

котельная №7

школа №2

ул. Больничная- неч (15-21)

ул. Калинина (17, 17-2, 19, 21, 29, 31)

ул. Комсомольская (32-36)

м. Гурман

ул. Гоголя- (22-124)

ул. Горького- (16-83)

ул. Шахтерская- (23-108)

ул. Молодежная- чет (22-90)-неч (25-113)

ул. Восточная- неч (43-55)

ул. Ломоносова- (14-67)

ул. Мамонтова- (14-36)

ул. Алтайская- (20-95)

автостанция

м .Ассорти

АЗС (Магробян)

АЗС (Озон)

ГАЗС

мойка авто

ул. Первомайская (49)

Ул. Восточная- неч (93-103)

АЗС (Техно)

АЗС (Логвиненко)

ул. Комсомольска (23,26,28)

ул. Октябрьская- (2-17)

м.н. Заправка

м-н Светофор

СЭС

м.н. “Сияра”

д/с “Чайка”

маг “Светофор”

контора ООО Горняк

котельная (стройгаз)

ул. Первомайская (30), ул.Первомайская (16,30,35,39)

ул. Белинского- (54-82)

ул. Победы- чет (72-120)

м-н “Автостоп”

м-н “Знак+”

м.н. “Стройматериалы”

часовня

ул. Ленинградская- чет (42-72)

ул. Ленинградская- нечёт (75-119)

ул. Калинина (37-98)

ул. Пионерская (17)

отд.связи Почта ул Калинина

ул. Мамонтова- (29-68)

ул. Ленина (25а,27,29)

ул. Некрасова (43,45,47)

ул. Семашко-чет (2-12)

ул. Павлова(1-9).

18.10.23. г Горняк с 09-00 до 17-00

ул. Шахтерская- неч (61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107)

ул. Горького-чет (76, 80, 82)-неч (81, 83)

ул. Гоголя-чет (112, 114, 118, 120, 122, 124)

ул. Молодежная-неч (111, 113).

18.10.23. г Горняк с 09-00 до 17-00

ул. Шахтерская-неч (61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107)

ул. Горького-чет (76, 80, 82)- неч (81, 83)

ул. Гоголя-чет (112, 114, 118, 120, 122, 124)

ул. Молодежная- неч (111, 113)

18.10.23. п Ремовка с 10-00 до 15-00

ул. Вокзальная (1-18) неч (19-36)

ул. Титова

18.10.23.п Ремовка с 14-00 до 16-00

ул. Клочкова (1-10)

котельная

ср.школа

19.10.23. г Горняк с 09-00 до 17-00

ул. Алтайская- чет (54, 62, 68, 70, 84, 94)

ул. Алтайская- неч (59, 71, 73, 79, 81, 93, 95)

20.10.23. г Горняк с 09-00 до 16-00

ул. Шахтерская- неч (61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107)

ул. Горького- чет (76, 80, 82), -неч (81, 83)

ул. Гоголя- чет (112, 114, 118, 120, 122, 124)

ул. Молодежная- неч (111, 113)

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

Благодарим за понимание!