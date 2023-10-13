Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 16 по 20 октября 2023г.
«СК Алтайкрайэнерго» информирует! Отключение электроэнергии в Горняке с 16 по 20 октября 2023г.
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
16.10.23 г Горняк с 13-00 до 17-00
- ул .Гоголя-чет (58)-неч (63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105)
- ул. Ломоносова-чет (36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64)-неч (37, 43, 47, 49, 59, 65, 67)
- ул .Комсомольская, 3
17.10.23 г Горняк с 09-00 до 11-00
- ул. Усадебная (9, 15)
- ул. Бурова (чет 88-108)
- ул. Бурова (неч 85-105)
- ул. Пролетарская (1-18)
- ул. Северная (1-18)
- ул. Кооперативная (2-12)
17.10.2023. г Горняк с 12-00 до 17-00 ВЛ-6кВ Л 15-7
- ул. Миронова-1-81
- ул. Парковая 1-15
- ул. Горняцкая 1-18а\
- ул .Маяковского 1-72
- ул. Суворова 1-24
- ул. Стадионная- неч (1-9
- ул. Садовая-1-16
- ул. Пушкина- 1-8
- ул. Кирова 1-16, ул.Кирова- неч 1-25
- ул. Островского 1-16
- Военкомат, магазин
- ул. Суворова (24-30)
- ул. Белинского (1-42)
- ул. Ленинградская- неч (5-51)
- ул. Пушкина (22)
- ул. Победы- чет (42-52)
- ул. Ленинградская- чет (20а,20б,20в,22-28)
- ул. Победы- (1-39)
- ул. Кирова- (18-53)
- ул. Короткая (1-10)
- ул. Бурова-чет(2-14)
- Контора ТЕПЛО-СЕРВИС
- ул. Островского- чет (20-38), -неч (21-29)
- КПК “Змеиногорский”
- отд.связи Почта
- ул. Советская (2-16)
- котельная №14
- дом спорта “Родина”
- м. Ассорти 23
- к. Роспечать
- ул. Горняцкая- (29-38)
- ул. Комсомольская- (2-12)
- м. Камелия
- ул. Суворова- (27-40а)
- ул. Победы-неч (41-67)
- ул. Советская (16-33)
- ул. Пушкина (17-33)
- котельная №7
- школа №2
- ул. Больничная- неч (15-21)
- ул. Калинина (17, 17-2, 19, 21, 29, 31)
- ул. Комсомольская (32-36)
- м. Гурман
- ул. Гоголя- (22-124)
- ул. Горького- (16-83)
- ул. Шахтерская- (23-108)
- ул. Молодежная- чет (22-90)-неч (25-113)
- ул. Восточная- неч (43-55)
- ул. Ломоносова- (14-67)
- ул. Мамонтова- (14-36)
- ул. Алтайская- (20-95)
- автостанция
- м .Ассорти
- АЗС (Магробян)
- АЗС (Озон)
- ГАЗС
- мойка авто
- ул. Первомайская (49)
- Ул. Восточная- неч (93-103)
- АЗС (Техно)
- АЗС (Логвиненко)
- ул. Комсомольска (23,26,28)
- ул. Октябрьская- (2-17)
- м.н. Заправка
- м-н Светофор
- СЭС
- м.н. “Сияра”
- д/с “Чайка”
- маг “Светофор”
- контора ООО Горняк
- котельная (стройгаз)
- ул. Первомайская (30), ул.Первомайская (16,30,35,39)
- ул. Белинского- (54-82)
- ул. Победы- чет (72-120)
- м-н “Автостоп”
- м-н “Знак+”
- м.н. “Стройматериалы”
- часовня
- ул. Ленинградская- чет (42-72)
- ул. Ленинградская- нечёт (75-119)
- ул. Калинина (37-98)
- ул. Пионерская (17)
- отд.связи Почта ул Калинина
- ул. Мамонтова- (29-68)
- ул. Ленина (25а,27,29)
- ул. Некрасова (43,45,47)
- ул. Семашко-чет (2-12)
- ул. Павлова(1-9).
18.10.23. г Горняк с 09-00 до 17-00
- ул. Шахтерская- неч (61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107)
- ул. Горького-чет (76, 80, 82)-неч (81, 83)
- ул. Гоголя-чет (112, 114, 118, 120, 122, 124)
- ул. Молодежная-неч (111, 113).
18.10.23. г Горняк с 09-00 до 17-00
- ул. Шахтерская-неч (61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107)
- ул. Горького-чет (76, 80, 82)- неч (81, 83)
- ул. Гоголя-чет (112, 114, 118, 120, 122, 124)
- ул. Молодежная- неч (111, 113)
18.10.23. п Ремовка с 10-00 до 15-00
- ул. Вокзальная (1-18) неч (19-36)
- ул. Титова
18.10.23.п Ремовка с 14-00 до 16-00
- ул. Клочкова (1-10)
- котельная
- ср.школа
19.10.23. г Горняк с 09-00 до 17-00
- ул. Алтайская- чет (54, 62, 68, 70, 84, 94)
- ул. Алтайская- неч (59, 71, 73, 79, 81, 93, 95)
20.10.23. г Горняк с 09-00 до 16-00
- ул. Шахтерская- неч (61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107)
- ул. Горького- чет (76, 80, 82), -неч (81, 83)
- ул. Гоголя- чет (112, 114, 118, 120, 122, 124)
- ул. Молодежная- неч (111, 113)
Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.