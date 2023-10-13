13.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
В Алтайском крае нашли тело 13-летней девочки — она покончила с собой
Новости Горняк
Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 16 по 20 октября 2023г.
Новости Алтай
Сегодня ночью 14-летний подросток сбил насмерть женщину.
Новости Алтай
Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте
Новости Алтай
В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ
Новости Алтай
Новый поворот на фронте — армия России меняет карту боя

Коллекция категорий

Бизнес175 Новости
Здоровье418 Новости
Новости Алтай1762 Новости
Новости Горняк231 Новости
Образование217 Новости
Общество436 Новости
Объявления80 Новости
Политика372 Новости
Спорт255 Новости
Платим за интересные новости!

Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 16 по 20 октября 2023г.

редактор ГОРНЯК2201 минуты
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

«СК Алтайкрайэнерго» информирует! Отключение электроэнергии в Горняке с 16 по 20 октября 2023г.

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

16.10.23 г Горняк с 13-00 до 17-00

  • ул .Гоголя-чет (58)-неч (63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105)
  • ул. Ломоносова-чет (36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64)-неч (37, 43, 47, 49, 59, 65, 67)
  • ул .Комсомольская, 3

17.10.23 г Горняк с 09-00 до 11-00 

  • ул. Усадебная (9, 15)
  • ул. Бурова (чет 88-108)
  • ул. Бурова (неч 85-105)
  • ул. Пролетарская (1-18)
  • ул. Северная (1-18)
  • ул. Кооперативная (2-12)

17.10.2023. г Горняк с 12-00 до 17-00 ВЛ-6кВ Л 15-7

  • ул. Миронова-1-81
  • ул. Парковая 1-15
  • ул. Горняцкая 1-18а\
  • ул .Маяковского 1-72
  • ул. Суворова 1-24
  • ул. Стадионная- неч (1-9
  • ул. Садовая-1-16
  • ул. Пушкина- 1-8
  • ул. Кирова 1-16, ул.Кирова- неч 1-25
  • ул. Островского 1-16
  • Военкомат, магазин
  • ул. Суворова (24-30)
  • ул. Белинского (1-42)
  • ул. Ленинградская- неч (5-51)
  • ул. Пушкина (22)
  • ул. Победы- чет (42-52)
  • ул. Ленинградская- чет (20а,20б,20в,22-28)
  • ул. Победы- (1-39)
  • ул. Кирова- (18-53)
  • ул. Короткая (1-10)
  • ул. Бурова-чет(2-14)
  • Контора ТЕПЛО-СЕРВИС
  • ул. Островского- чет (20-38), -неч (21-29)
  • КПК “Змеиногорский”
  • отд.связи Почта
  • ул. Советская (2-16)
  • котельная №14
  • дом спорта “Родина”
  • м. Ассорти 23
  • к. Роспечать
  • ул. Горняцкая- (29-38)
  • ул. Комсомольская- (2-12)
  • м. Камелия 
  • ул. Суворова- (27-40а)
  • ул. Победы-неч (41-67)
  • ул. Советская (16-33)
  • ул. Пушкина (17-33)
  • котельная №7
  • школа №2
  • ул. Больничная- неч (15-21)
  • ул. Калинина (17, 17-2, 19, 21, 29, 31)
  • ул. Комсомольская (32-36)
  • м. Гурман
  • ул. Гоголя- (22-124)
  • ул. Горького- (16-83)
  • ул. Шахтерская- (23-108)
  • ул. Молодежная- чет (22-90)-неч (25-113)
  • ул. Восточная- неч (43-55)
  • ул. Ломоносова- (14-67)
  • ул. Мамонтова- (14-36)
  • ул. Алтайская- (20-95)
  • автостанция
  • м .Ассорти
  • АЗС (Магробян)
  • АЗС (Озон)
  • ГАЗС
  • мойка авто
  • ул. Первомайская (49)
  • Ул. Восточная- неч (93-103)
  • АЗС (Техно)
  • АЗС (Логвиненко)
  • ул. Комсомольска (23,26,28)
  • ул. Октябрьская- (2-17)
  • м.н. Заправка
  • м-н Светофор
  • СЭС
  • м.н. “Сияра”
  • д/с “Чайка”
  • маг “Светофор”
  • контора ООО Горняк
  • котельная (стройгаз)
  • ул. Первомайская (30), ул.Первомайская (16,30,35,39)
  • ул. Белинского- (54-82)
  • ул. Победы- чет (72-120)
  • м-н “Автостоп”
  • м-н “Знак+”
  • м.н. “Стройматериалы”
  • часовня
  • ул. Ленинградская- чет (42-72)
  • ул. Ленинградская- нечёт (75-119)
  • ул. Калинина (37-98)
  • ул. Пионерская (17)
  • отд.связи Почта ул Калинина
  • ул. Мамонтова- (29-68)
  • ул. Ленина (25а,27,29)
  • ул. Некрасова (43,45,47)
  • ул. Семашко-чет (2-12)
  • ул. Павлова(1-9).

18.10.23. г Горняк с 09-00 до 17-00

  • ул. Шахтерская- неч (61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107)
  • ул. Горького-чет (76, 80, 82)-неч (81, 83)
  • ул. Гоголя-чет (112, 114, 118, 120, 122, 124)
  • ул. Молодежная-неч (111, 113).

18.10.23. г Горняк  с 09-00 до 17-00

  • ул. Шахтерская-неч (61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107)
  • ул. Горького-чет (76, 80, 82)- неч (81, 83)
  • ул. Гоголя-чет (112, 114, 118, 120, 122, 124)
  • ул. Молодежная- неч (111, 113)

18.10.23. п Ремовка с 10-00 до 15-00

  • ул. Вокзальная (1-18) неч (19-36)
  • ул. Титова

18.10.23.п Ремовка с 14-00 до 16-00

  • ул. Клочкова (1-10)
  • котельная
  • ср.школа 

19.10.23. г Горняк с 09-00 до 17-00 

  • ул. Алтайская- чет (54, 62, 68, 70, 84, 94)
  • ул. Алтайская- неч (59, 71, 73, 79, 81, 93, 95)

20.10.23. г Горняк с 09-00 до 16-00  

  • ул. Шахтерская- неч (61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107)
  • ул. Горького- чет (76, 80, 82), -неч (81, 83)
  • ул. Гоголя- чет (112, 114, 118, 120, 122, 124)
  • ул. Молодежная- неч (111, 113)

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

 Благодарим за понимание!

Добавить комментарий

Похожие новости