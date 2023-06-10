Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 2.10.2023-6.10.2023
АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует! Отключение электроэнергии в Горняке
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
02.10.23. г Горняк с 09-00 до 12-00
- МЧС
- ЧП Якимец
- ул.Довгаля
- ул.Чапаева
- ул.Рудничная
- ул.Геологическая
- ул.Первомайская
- УФСИН
02.10.23. г Горняк с 13-00 до 17-00
- Котельная №9
- ул.Довгаля (нечет)
04.10.23. г Горняк с 09-00 до 10-30
- ул.Семашко-неч (1-7)
- ЦРБ (морг)
- ЦРБ (резерв)
04.10.23. г Горняк с 10-35 до 12-00
- м.н “Милита”
- Кафе
- ул.Маяковского (неч. 131-137)
04.10.23. п. Ремовский с 13-30 до 15-30
- ул.Комарова неч (1-9)
- Администрация
- Школа
04.10.23. п. Ремовский с 15-30 до 17-00
- ул. Клочкова (1-10)
- котельная
- Школа
05.10.23 г Горняк с 13-00 до 17-00
- ул. Алтайская-чет (54, 62, 68, 70, 84, 94)
- ул. Алтайская-неч (59, 71, 73, 79, 81, 93, 95)
06.10.23 г Горняк с 09-00 до 12-00
- ул. Гоголя-чет (78, 86, 90, 102, 106, 108)
- ул. Горького-чет (44, 46, 50, 54, 56, 64, 66, 72)
- ул. Горького-неч (41, 43, 47, 63, 69, 71)
06.10.23 г Горняк с 13-00 до 17-00
- ул. Гоголя-чет (58)
- ул. Гоголя-неч (63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105)
- ул. Ломоносова-чет (36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64)
- ул. Ломоносова-неч (37, 43, 47, 49, 59, 65, 67)
- ул.Комсомольская, 35
Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.
Благодарим за понимание!