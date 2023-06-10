Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 2.10.2023-6.10.2023

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует! Отключение электроэнергии в Горняке

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

02.10.23. г Горняк с 09-00 до 12-00

МЧС

ЧП Якимец

ул.Довгаля

ул.Чапаева

ул.Рудничная

ул.Геологическая

ул.Первомайская

УФСИН

02.10.23. г Горняк с 13-00 до 17-00

Котельная №9

ул.Довгаля (нечет)

04.10.23. г Горняк с 09-00 до 10-30

ул.Семашко-неч (1-7)

ЦРБ (морг)

ЦРБ (резерв)

04.10.23. г Горняк с 10-35 до 12-00

м.н “Милита”

Кафе

ул.Маяковского (неч. 131-137)

04.10.23. п. Ремовский с 13-30 до 15-30

ул.Комарова неч (1-9)

Администрация

Школа

04.10.23. п. Ремовский с 15-30 до 17-00

ул. Клочкова (1-10)

котельная

Школа

05.10.23 г Горняк с 13-00 до 17-00

ул. Алтайская-чет (54, 62, 68, 70, 84, 94)

ул. Алтайская-неч (59, 71, 73, 79, 81, 93, 95)

06.10.23 г Горняк с 09-00 до 12-00

ул. Гоголя-чет (78, 86, 90, 102, 106, 108)

ул. Горького-чет (44, 46, 50, 54, 56, 64, 66, 72)

ул. Горького-неч (41, 43, 47, 63, 69, 71)

06.10.23 г Горняк с 13-00 до 17-00

ул. Гоголя-чет (58)

ул. Гоголя-неч (63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105)

ул. Ломоносова-чет (36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64)

ул. Ломоносова-неч (37, 43, 47, 49, 59, 65, 67)

ул.Комсомольская, 35

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

Благодарим за понимание!