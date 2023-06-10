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Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 2.10.2023-6.10.2023

редактор ГОРНЯК2201 минуты
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует! Отключение электроэнергии в Горняке

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

02.10.23. г Горняк с 09-00 до 12-00   

  • МЧС
  • ЧП Якимец
  • ул.Довгаля
  • ул.Чапаева
  • ул.Рудничная
  • ул.Геологическая
  • ул.Первомайская
  • УФСИН                               

02.10.23. г Горняк с 13-00 до 17-00   

  • Котельная №9
  • ул.Довгаля (нечет)

04.10.23. г Горняк с 09-00 до 10-30

  • ул.Семашко-неч (1-7)
  • ЦРБ (морг)
  • ЦРБ (резерв)

04.10.23. г Горняк  с 10-35 до 12-00  

  • м.н “Милита”
  • Кафе
  • ул.Маяковского (неч. 131-137)

04.10.23. п. Ремовский с 13-30 до 15-30 

  • ул.Комарова неч (1-9)
  • Администрация
  • Школа

04.10.23. п. Ремовский с 15-30 до 17-00  

  • ул. Клочкова (1-10)
  • котельная
  • Школа

05.10.23 г Горняк с 13-00 до 17-00

  • ул. Алтайская-чет (54, 62, 68, 70, 84, 94)
  • ул. Алтайская-неч (59, 71, 73, 79, 81, 93, 95)

06.10.23 г Горняк с 09-00 до 12-00 

  • ул. Гоголя-чет (78, 86, 90, 102, 106, 108)
  • ул. Горького-чет (44, 46, 50, 54, 56, 64, 66, 72)
  • ул. Горького-неч (41, 43, 47, 63, 69, 71)

06.10.23 г Горняк с 13-00 до 17-00

  • ул. Гоголя-чет (58)
  • ул. Гоголя-неч (63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105)
  • ул. Ломоносова-чет (36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64)
  • ул. Ломоносова-неч (37, 43, 47, 49, 59, 65, 67)
  • ул.Комсомольская, 35

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

 Благодарим за понимание!

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