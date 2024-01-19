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Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

ВНИМАНИЕ! Отключение электроэнергии в Горняке с 22 по 26 января 2024 года.

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АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
22.01.24.г Горняк с 10-00 до 12-00 ул.Некрасова 33
22.01.24. г Горняк с 13-00 до 17-00 ул.Алтайская-чет(54, 62, 68, 70, 84, 94)-неч(59, 71, 73, )
23.01.24. г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Шахтерская-неч(61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107), ул.Горького-чет(76, 80, 82), ул.Горького-неч(81, 83),ул.Гоголя-чет(112, 114, 118, 120, 122, 124), ул.Молодежная-неч(111, 113),
24.01.23. г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Алтайская-чет(54, 62, 68, 70, 84, 94)-неч(59, 71, 73, )
25.01.24.г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Гоголя-чет(58)-неч(63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105), ул.Ломоносова-чет(36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64)-неч(37, 43, 47, 49, 59, 65, 67), ул.Комсомольская, 35.ул.Алтайская-неч( 79, 81, 93, 95)
26.01.24 . г Горняк c 09-00 до 16-00 ул.Шахтерская-неч(61, 65, 69, 71, 73, 75, 81, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 107), ул.Горького-чет(76, 80, 82), ул.Горького-неч(81, 83), ул.Гоголя-чет(112, 114, 118, 120, 122, 124), ул.Молодежная-неч(111, 113),

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.
Благодарим за понимание!

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