Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 24 по 27 октября 2023 года

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

24.10.23 г. Горняк с 13-00 до 16-00

ул. Кооперативная чёт (14-28)

ул. Кирова чёт (56-76) – нечёт (107-127)

ул. Гайдара нечёт (19-29)

ул. Коммунистическая 17-29

ул. Социалистическая 1-18

ул. Островского чёт (60-72) – нечёт (69-85)

ул. Интернациональная нечёт (1-17)

25.10.23 г. Горняк с 10-00 до 17-00

ул. Золотушинская чёт (2-14) – нечёт (9-13)

ул. Бурова (107, 109, 111, 113, 117)

ул. Чапаева чёт (80-88) – нечёт (57-63)

ул. Сибирская 1-14

ул. Рудничная чёт 30-50

ул. Усадебная 1-3

26.10.23 г. Горняк с 13-00 до 17-00

ул. Чапаева нечёт (29-55) – чёт (32-78)

ул. Рудничная

ул. Золотушинская

ул. Сибирская

ул. Свободы

ул. Зеленая

ул. Сигнальная

ул. Миронова д.132 к. 5, д. 132 к. 4, 109, 107, 105, 134, 136

ул. Пионерская 1-5

ул. Довголя чёт (56-88) – нечёт 61-103

ул. Островского чёт (60-72)- нечёт (69-85)

ул. Интернациональная

ул. Коммунистическая

ул. Гайдара

ул. Чкалова

Администрация района

Администрация города

ДЮСШ

Музей

Стадион

магазин Меркурий

ул. Абашкина (10,12)-нечёт (5)

Центральная почта

ул. Кирова (93-127) – чёт (56-80)

ул. Бурова (70-108) – нечёт ( 25-105)

Детский сад Звездочка (сп.корп)

Продснаб

ул. Абашкина (2, 3, 4, 6, 8)

ул. Довгаля (54)

ул. Ленина(2, 4)

ул. Пионерская (1-5)

Налоговая

ул.Некрасова чёт (2, 6) – нечёт (1-25)

магазин Черемушки

ул. Усадебная 9-19

магазин Строитель

магазин Ивушка

магазин Пятерочка (Миронова 134)

магазин Диана

магазин Ассорти вкуса

Комитет по Образованию

Гостиница Юбилейная

магазин Кристалл

Сбербанк

Гимназия №3

Ветстанция

Шиномонтаж (на обьездной)

магазин Агро-Центр

магазин Пятерочка

магазин Алейские продукты

27.10.23 г. Горняк с 09-00 до 15-00

ул. Суворова нечёт (45-67) – чёт (50-80)

ул. Первомайская (20,31)

ул. Комсомольская 15

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.