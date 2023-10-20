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Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 24 по 27 октября 2023 года

редактор ГОРНЯК2201 минуты
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

24.10.23 г. Горняк с 13-00 до 16-00

  • ул. Кооперативная чёт (14-28)
  • ул. Кирова чёт (56-76) – нечёт (107-127)
  • ул. Гайдара нечёт (19-29)
  • ул. Коммунистическая 17-29
  • ул. Социалистическая 1-18
  • ул. Островского чёт (60-72) – нечёт (69-85)
  • ул. Интернациональная нечёт (1-17)

25.10.23 г. Горняк с 10-00 до 17-00

  • ул. Золотушинская чёт (2-14) – нечёт (9-13)
  • ул. Бурова (107, 109, 111, 113, 117)
  • ул. Чапаева чёт (80-88) – нечёт (57-63)
  • ул. Сибирская 1-14
  • ул. Рудничная чёт 30-50
  • ул. Усадебная 1-3

26.10.23 г. Горняк с 13-00 до 17-00  

  • ул. Чапаева нечёт (29-55) – чёт (32-78)
  • ул. Рудничная
  • ул. Золотушинская
  • ул. Сибирская
  • ул. Свободы
  • ул. Зеленая
  • ул. Сигнальная
  • ул. Миронова д.132 к. 5, д. 132 к. 4, 109, 107, 105, 134, 136
  • ул. Пионерская 1-5
  • ул. Довголя чёт (56-88) – нечёт 61-103
  • ул. Островского чёт (60-72)- нечёт (69-85)
  • ул. Интернациональная
  • ул. Коммунистическая
  • ул. Гайдара
  • ул. Чкалова
  • Администрация района
  • Администрация города
  • ДЮСШ
  • Музей
  • Стадион
  • магазин Меркурий
  • ул. Абашкина (10,12)-нечёт (5)
  • Центральная почта
  • ул. Кирова (93-127) – чёт (56-80)
  • ул. Бурова (70-108) – нечёт ( 25-105)
  • Детский сад Звездочка (сп.корп)
  • Продснаб
  • ул. Абашкина (2, 3, 4, 6, 8)
  • ул. Довгаля (54)
  • ул. Ленина(2, 4)
  • ул. Пионерская (1-5)
  • Налоговая
  • ул.Некрасова чёт (2, 6) – нечёт (1-25)
  • магазин Черемушки
  • ул. Усадебная 9-19
  • магазин Строитель
  • магазин Ивушка
  • магазин Пятерочка (Миронова 134)
  • магазин Диана
  • магазин Ассорти вкуса
  • Комитет по Образованию
  • Гостиница Юбилейная
  • магазин Кристалл
  • Сбербанк
  • Гимназия №3
  • Ветстанция
  • Шиномонтаж (на обьездной)
  • магазин Агро-Центр
  • магазин Пятерочка
  • магазин Алейские продукты

27.10.23 г. Горняк с 09-00 до 15-00 

  • ул. Суворова нечёт (45-67) – чёт (50-80)
  • ул. Первомайская (20,31)
  • ул. Комсомольская 15

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

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