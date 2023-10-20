Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 24 по 27 октября 2023 года
АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
24.10.23 г. Горняк с 13-00 до 16-00
- ул. Кооперативная чёт (14-28)
- ул. Кирова чёт (56-76) – нечёт (107-127)
- ул. Гайдара нечёт (19-29)
- ул. Коммунистическая 17-29
- ул. Социалистическая 1-18
- ул. Островского чёт (60-72) – нечёт (69-85)
- ул. Интернациональная нечёт (1-17)
25.10.23 г. Горняк с 10-00 до 17-00
- ул. Золотушинская чёт (2-14) – нечёт (9-13)
- ул. Бурова (107, 109, 111, 113, 117)
- ул. Чапаева чёт (80-88) – нечёт (57-63)
- ул. Сибирская 1-14
- ул. Рудничная чёт 30-50
- ул. Усадебная 1-3
26.10.23 г. Горняк с 13-00 до 17-00
- ул. Чапаева нечёт (29-55) – чёт (32-78)
- ул. Рудничная
- ул. Золотушинская
- ул. Сибирская
- ул. Свободы
- ул. Зеленая
- ул. Сигнальная
- ул. Миронова д.132 к. 5, д. 132 к. 4, 109, 107, 105, 134, 136
- ул. Пионерская 1-5
- ул. Довголя чёт (56-88) – нечёт 61-103
- ул. Островского чёт (60-72)- нечёт (69-85)
- ул. Интернациональная
- ул. Коммунистическая
- ул. Гайдара
- ул. Чкалова
- Администрация района
- Администрация города
- ДЮСШ
- Музей
- Стадион
- магазин Меркурий
- ул. Абашкина (10,12)-нечёт (5)
- Центральная почта
- ул. Кирова (93-127) – чёт (56-80)
- ул. Бурова (70-108) – нечёт ( 25-105)
- Детский сад Звездочка (сп.корп)
- Продснаб
- ул. Абашкина (2, 3, 4, 6, 8)
- ул. Довгаля (54)
- ул. Ленина(2, 4)
- ул. Пионерская (1-5)
- Налоговая
- ул.Некрасова чёт (2, 6) – нечёт (1-25)
- магазин Черемушки
- ул. Усадебная 9-19
- магазин Строитель
- магазин Ивушка
- магазин Пятерочка (Миронова 134)
- магазин Диана
- магазин Ассорти вкуса
- Комитет по Образованию
- Гостиница Юбилейная
- магазин Кристалл
- Сбербанк
- Гимназия №3
- Ветстанция
- Шиномонтаж (на обьездной)
- магазин Агро-Центр
- магазин Пятерочка
- магазин Алейские продукты
27.10.23 г. Горняк с 09-00 до 15-00
- ул. Суворова нечёт (45-67) – чёт (50-80)
- ул. Первомайская (20,31)
- ул. Комсомольская 15
Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.