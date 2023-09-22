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Внимание ¡ Отключение электроэнергии в Горняке с 25 по 28 сентября 2023 года - ГОРНЯК22
22.09.2023

ГОРНЯК22

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Внимание ¡ Отключение электроэнергии в Горняке с 25 по 28 сентября 2023 года
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Внимание ¡ Отключение электроэнергии в Горняке с 25 по 28 сентября 2023 года

ГОРНЯК2201 mins
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
25.09.23. г Горняк с10-00 до12-00 Котельная №9, ул.Довгаля
25.09.23. г Горняк с 13-00 до 17-00 ул.Калинина(11, 11а, 11б, 13-17), пер.Орловский(1-5а), дет.Сад МСО
27.09.23. г Горняк с09-00 до 12-00 ул.Гоголя-чет(78, 86, 90, 102, 106, 108), ул.Горького-чет(44, 46, 50, 54, 56, 64, 66, 72), ул.Горького-неч(41, 43, 47, 63, 69, 71)
27.09.23.г. Горняк с 13-00 до 17-00 ул.Гоголя-чет(58), ул.Гоголя-неч(63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105), ул.Ломоносова-чет(36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64), ул.Ломоносова-неч(37, 43, 47, 49, 59, 65, 67), ул.Комсомольская, 35
28.09.23. г г Горняк с 09-00 до 12-00 ул.Бурова(неч 65-77), ул.Некрасова(чет 2, 6), ул.Некрасова(неч 1-25), ул.Кирова(101, 103), м.Черемушки ул.Бурова(неч 65-77), ул.Некрасова(чет 2, 6), ул.Некрасова(неч 1-25),
28.09.23. г Горнякул. С 13-00 до 17-00 .Гоголя-чет(58), ул.Гоголя-неч(63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105), ул.Ломоносова-чет(36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64), ул.Ломоносова-неч(37, 43, 47, 49, 59, 65, 67), ул.Комсомольская

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    Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 25 по 28 сентября 2023 года

    АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!
    Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
    25.09.23. г Горняк с10-00 до12-00 Котельная №9, ул.Довгаля
    25.09.23. г Горняк с 13-00 до 17-00 ул.Калинина(11, 11а, 11б, 13-17), пер.Орловский(1-5а), дет.Сад МСО
    27.09.23. г Горняк с09-00 до 12-00 ул.Гоголя-чет(78, 86, 90, 102, 106, 108), ул.Горького-чет(44, 46, 50, 54, 56, 64, 66, 72), ул.Горького-неч(41, 43, 47, 63, 69, 71)
    27.09.23.г. Горняк с 13-00 до 17-00 ул.Гоголя-чет(58), ул.Гоголя-неч(63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105), ул.Ломоносова-чет(36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64), ул.Ломоносова-неч(37, 43, 47, 49, 59, 65, 67), ул.Комсомольская, 35
    28.09.23. г г Горняк с 09-00 до 12-00 ул.Бурова(неч 65-77), ул.Некрасова(чет 2, 6), ул.Некрасова(неч 1-25), ул.Кирова(101, 103), м.Черемушки ул.Бурова(неч 65-77), ул.Некрасова(чет 2, 6), ул.Некрасова(неч 1-25),
    28.09.23. г Горнякул. С 13-00 до 17-00 .Гоголя-чет(58), ул.Гоголя-неч(63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105), ул.Ломоносова-чет(36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64), ул.Ломоносова-неч(37, 43, 47, 49, 59, 65, 67), ул.Комсомольская