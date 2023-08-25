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Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 28 августа по 1 сентября 2023 года

ГОРНЯК2201 mins
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
28.08.23 г Горняк с 10-00-00 до 17-00 ул.Стадионная(чет 2-28), ул.Садовая(12, 35), ул.Ленинградская(чет 2-18), ул.Больничная(чет 2-16), ул.Новая(1-13), ул.Путевая(1-10), ул.Калинина(неч 1-9)
29 и 31.08.2023. г Горняк кратко временное с 09-00 до 09-30 ул.Стадионная(чет 2-28), ул.Садовая(12, 35), ул.Ленинградская(чет 2-18), ул.Больничная(чет 2-16), ул.Новая(1-13), ул.Путевая(1-10), ул.Калинина(неч 1-9) ул.Садовая(неч 27-33), ул.Ленинградская(20) ул.Калинина(11, 11а, 11б, 13-17), пер.Орловский(1-5а), дет.Сад МСО ул.Калинина(чет 8-44), ул.Мамонтова(1-12), ул.Алтайская(1-15), ул.Ломоносова(1-13), ул.Гоголя(1-17), ул.Пушкина(чет 24-30), ул.Садовая(26, 37, 39), РАЙПО(база), ж/д тупик . ул.Горького(1-14), ул.Шахтерская(чет 2-34), ул.Шахтерская(неч 1-19), ул.Восточная(неч 23-41), ул.Садовая(32) м.Анюта, котельная №23, ул.Фабричная(неч 3-27, 29-35) чет (2-24а), почта ул.Станционная(неч 1, 1а), Д/с Ромашка, ул Дальняя (3-5), (4-6) – неч(1-2),(12-14) ул.Вокзальная(чет 2-56),фабричная 1а, 1б.ул.Вркзальная(неч 1-17/1). ул Титова чет(2-12) неч(1-21) пер Станционный 1а, 1в, ул.Фабричная(чет 26-38), ул.Станционная(чет 2-4), ул.Мира(1-10), м Магазин ул.Вокзальная(чет 22-56), ул.Вркзальная(неч 17/2-49), ул.Станционная(6-8), м Тип топ ул.Дорожная(1-7), ул.Фестивальная(неч 1-9а-чет 12).Дорожная 6, ул.Фестивальная(чет 8-18), ул.Фестивальная(неч 11-19), ул.Садовая 46, ул.Титова(16-18) Дорожная -8, Чермет. МТС Таможня,Водоконал,Рембаза,Казросконтракт.ДРСУ, Погран застава,
29 и 31.08.23. г. Горняк с 09-00 до 17-00. ул.Заводская (1,3,5), ул.Строительная (2,4,5а,6,8,10,12), КНС, ИП Перов, Автомойка. КНС, ул.Строительная (1а,3а), (Пекарня,магазинул.Заводская (2,4,6,8,9,9а,10,11,12,13,13а,14,16,18, 1а,3а,7,7а),ул.Полевая (1,3,5,7,9,11,13), ул.Заречная (2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,12,14), м.Автозапчасти, гаражи. котельная №20, ул.Автомобилистов(1,3), ул.Элеваторная(чет 2-26), ул.Комсомольская(61-67) м-н Асорти, , котельная 22. ул.Автомобилистов(5-9), ул.Элеваторная(5-32а), ул.Солнечная(1-12), ул.Юбилейная(1-11), ул Береговая, ул Каменная, АБЗ.
30.08.23. п Ремовка с 10-00 до 17-00 ул.Комарованеч (1-9), администрация, ср.школаводонапорная башняул.Гагарина 20ДК, Дом престарелыхпекарняул.Гагарина (22-38), ФАП, ул.Гагарина (8-16)ул.Емцеваул.Логвина,ул.Комарова чет(6-36), ул.Комарованеч(11-43),ул.Советскаянеч(1-7), ул.Советская чет (2-10),ул.Заводская, ул.Советская чет (12-34)
01.09.23 г Горняк с 12-00 до 16-00 Сбербанк, Добрый доктор.
Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.
Благодарим за понимание!

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