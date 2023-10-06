Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 9 по 13 октября

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

09.10.23. г Горняк с 10-00 до 13-00 ул.Садовая(неч 27-33), ул.Ленинградская(20)

09.10.23. г Горняк с 10-30 до 17-00 ул.Алтайская-чет(54, 62, 68, 70, 84, 94), ул.Алтайская-неч(59, 71, 73, 79, 81, 93, 95)

10.10.23. г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Гоголя-чет(78, 86, 90, 102, 106, 108), ул.Горького-чет(44, 46, 50, 54, 56, 64, 66, 72), ул.Горького-неч(41, 43, 47, 63, 69, 71)

11.10.23.г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Гоголя-чет(58), ул.Гоголя-неч(63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105), ул.Ломоносова-чет(36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64), ул.Ломоносова-неч(37, 43, 47, 49, 59, 65, 67), ул.Комсомольская, 35

12.10.23 г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Алтайская-чет(54, 62, 68, 70, 84, 94), ул.Алтайская-неч(59, 71, 73, 79, 81, 93, 95)

13.10.23 г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Гоголя-чет(58), ул.Гоголя-неч(63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105), ул.Ломоносова-чет(36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64), ул.Ломоносова-неч(37, 43, 47, 49, 59, 65, 67), ул.Комсомольская, 35

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

Благодарим за понимание!