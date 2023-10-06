06.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг
Образование
Гладилин рассказал, от чего будет зависеть исход матча «Спартак» — ЦСКА
Образование
Певица Sia сняла фирменный парик после подтяжки лица у пластического хирурга
Новости Алтай
В Новосибирской области пассажир попытался изнасиловать проводницу в купе поезда
Новости Алтай
Шаманка Кажетта предсказала трем знакам зодиака финансовый рост до 2025 года
Новости Алтай
В Алтайском крае 6 октября потеплеет до +19 градусов

Коллекция категорий

Бизнес158 Новости
Здоровье334 Новости
Новости Алтай1447 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование169 Новости
Общество391 Новости
Объявления80 Новости
Политика315 Новости
Спорт225 Новости
Платим за интересные новости!

Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 9 по 13 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!
Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
09.10.23. г Горняк с 10-00 до 13-00 ул.Садовая(неч 27-33), ул.Ленинградская(20)
09.10.23. г Горняк с 10-30 до 17-00 ул.Алтайская-чет(54, 62, 68, 70, 84, 94), ул.Алтайская-неч(59, 71, 73, 79, 81, 93, 95)
10.10.23. г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Гоголя-чет(78, 86, 90, 102, 106, 108), ул.Горького-чет(44, 46, 50, 54, 56, 64, 66, 72), ул.Горького-неч(41, 43, 47, 63, 69, 71)
11.10.23.г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Гоголя-чет(58), ул.Гоголя-неч(63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105), ул.Ломоносова-чет(36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64), ул.Ломоносова-неч(37, 43, 47, 49, 59, 65, 67), ул.Комсомольская, 35
12.10.23 г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Алтайская-чет(54, 62, 68, 70, 84, 94), ул.Алтайская-неч(59, 71, 73, 79, 81, 93, 95)
13.10.23 г Горняк с 09-00 до 17-00 ул.Гоголя-чет(58), ул.Гоголя-неч(63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105), ул.Ломоносова-чет(36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64), ул.Ломоносова-неч(37, 43, 47, 49, 59, 65, 67), ул.Комсомольская, 35

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.
Благодарим за понимание!

Добавить комментарий

Похожие новости