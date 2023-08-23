Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

23.08.2023. г Горняк с 09-00 до 12-00

Котельная (ЧП Якимец), ул.Довгаля чет (2-18), ул.Бурова(1-13), (16-64) МЧС, ЧП Якимец, ул.Довгаля, ул.Чапаева, ул. Рудничная, ул. Геологическая, ул. Первомайская, УФСИН, Котельная №9, ул.Довгаля (нечет)



23.08.23. г Горняк с13-00 до 15-00

ул.Калинина(чет 8-44), ул.Мамонтова(1-12), ул.Алтайская (1-15), ул. Ломоносова(1-13), ул.Гоголя (1-17), ул. Пушкина (чет 24-30), ул.Садовая (26, 37, 39), РАЙПО(база), ж/д тупик, ул. Горького(1-14), ул. Шахтерская (чет 2-34), ул. Шахтерская (неч 1-19), ул. Восточная (неч 23-41), ул.Садовая (32)



23.08.23. п Ремовка с 15-00 до 18-00 ул.Комарованеч (1-9), администрация, ср.школа, водонапорная башня, ул. Гагарина 20ДК, Дом престарелых, пекарня, ул.Гагарина (22-38), ФАП, ул. Гагарина (8-16)



24.08.23 г Горняк с 09-00 до 17-00

ул.Стадионная (чет 2-28), ул.Садовая (12, 35), ул.Ленинградская (чет 2-18), ул. Больничная (чет 2-16), ул. Новая (1-13), ул. Путевая (1-10), ул. Калинина (неч 1-9)



Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

Благодарим за понимание!