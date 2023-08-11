Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!



Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:



14.08.23 г Горняк с 13-00 до 17-00 ул.Усадебная(9, 15), ул.Бурова(чет 88-108),-(неч 85-105), ул.Пролетарская(1-18), ул.Северная(1-18), ул.Кооперативная(2-12)



16.08.2023. г Горняк с 10-00 до 17-00 ВЛ-6кВ Л 15-7 .

ул.Миронова-(1-81), ул.Парковая(1-15),ул.Горняцкая-(1-18а) , ул.Маяковского-(1-72), ул.Суворова(1-24), ул.Стадионная-неч(1-9), ул.Садовая-(1-16), ул.Пушкина-(1-8), ул.Кирова-(1-16), ул.Кирова-неч(1-25), ул.Островского-(1-16), военкомат, магазин,ул.Суворова(24-30), ул.Белинского-(1-42), ул.Ленинградская-неч(5-51), ул.Пушкина(22) ул.Победы-чет(42-52), ул.Ленинградская-чет(20а,20б,20в,22-28), ул.Победы-(1-39), ул.Кирова-(18-53), ул.Короткая(1-10), ул.Бурова-чет(2-14), Контора ТЕПЛО-СЕРВИС, ул.Островского-чет(20-38), -неч(21-29), КПК “Змеиногорский”, отд.связи Почта, ул.Советская(2-16), котельная №14, дом спорта “Родина, м.Ассорти 23, к.Роспечать, ул.Горняцкая-(29-38), ул.Комсомольская-(2-12) м.Камелияул.Суворова-(27-40а), ул.Победы-неч(41-67), ул.Советская(16-33), ул.Пушкина(17-33) , котельная №7, школа №2, ул.Больничная-неч(15-21), ул.Калинина(17, 17-2, 19, 21, 29, 31), ул.Комсомольская(32-36), м.Гурман, ул.Гоголя-(22-124), ул.Горького-(16-83), ул.Шахтерская-(23-108), ул.Молодежная-чет(22-90)-неч(25-113), ул.Восточная-неч(43-55), ул.Ломоносова-(14-67), ул.Мамонтова-(14-36), ул.Алтайская-(20-95) , автостанция, м.Ассорти, АЗС(Магробян), АЗС(Озон), ГАЗС, мойка авто, ул.Первомайская(49), Ул.Восточная-неч(93-103), АЗС(Техно), АЗС(Логвиненко). ул.Комсомольска(23,26,28),ул.Октябрьская-(2-17),м.н.Заправка, м-н Светофор, СЭС,м.н.”Сияра”, д/с”Чайка”, маг”Светофор”, контора ООО Горняк, котельная (стройгаз), ул.Первомайская (30) , ул.Первомайская(16,30,35,39) ул.Белинского-(54-82), ул.Победы-чет(72-120) м-н “Автостоп”, м-н “Знак+”, м.н.”Стройматериалы”, часовня, ул.Ленинградская-чет(42-72) ул.Ленинградская-нечёт. (75-119) ул.Калинина(37-98), ул.Пионерская(17), отд.связи Почта ул Калинина, ул.Мамонтова-(29-68), ул.Ленина(25а,27,29), ул. Некрасова (43,45,47) ул.Семашко-чет(2-12), ул.Павлова(1-9).



17.08.23.г. Горняк с 10-00 до 16-00 ул Чапаева неч (29-55)-чет (32-78) ,ул Рудничная , улЗолотушинская , ул Сибирская , ул Свободы, ул Зеленая, Сигнальная. Миронова д132 к 5, 132 к 4 109,107,105,134,136, Пионерская (1-5), Довголя чет(56-88) –неч (61-103), Островского чет (60-72), неч69-85), Интернациональная, Коммунистическая, Гайдара, Чкалова, Адм.района,Администрация города, ДЮСШ, музей, стадион, м.Меркурий, ул.Абашкина(10,12)-неч (5), Центр.почта, ул.Кирова(93-127)-чет (56-80) ул.Бурова(70-108)-неч-( 25-105). д/сад Звездочка(сп.корп), продснаб, ул.Абашкина(2, 3, 4, 6), ул.Довгаля(54),),ул.Ленина(2, 4), ул.Пионерская(1-5) адм.города, налоговая, д/сад Звездочка, ул.Абашкина(8),, ул.Некрасова(чет 2, 6)-неч (1-25), м.Черемушки, ул Усадебная (9-19), м-н Строитель, м-н Ивушка, м-н Пятерка (Миронова 134), м-н Диана, м-н Ассорти вкуса, Ком по Образованию,гост, Юбилейная, м-н Кристал, Сбербанк,Гимназия №3,Ветстанция, Шиномонтаж (на обьездной),м-н Агро центр.



18.08.23. г Горняк с 09-00 до 16-00 ул.Суворова(неч 45-67)- (чет 50-80), ул.Первомайская(20,31),ул.Комсомольская 15

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

Благодарим за понимание!